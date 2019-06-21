全台灣最受歡迎十大必逛老街排行榜　九份老街竟然得第三？

隨着都市生活的發達，效率的使用土地似乎變成真理準則，越來越高的水泥大樓越蓋越多，追求空間使用最大化的四方體建築也變成了城市之中街道兩旁唯一的形式。不！這真是太不美麗啦！此時此刻正是都市美學的一大危機，我們需要更多美麗的建築來妝點我們的街道，讓我們的城市有趣一點！ 如果你的心中時不時發出這種吶喊，歡迎加入我們！你正是百中選一、最適合來老街逛逛的最佳人選，一起來體驗一下過往的老建築、老風情，讓自己的心重新充電，讓這些超美的老街幫助你心中的對於美的渴望重新甦醒，來一趟文藝青年的老街之旅吧！

逛台灣老街 走進充滿懷舊風情的時光隧道

十、深坑老街

位於新北市的深坑老街，其實距離木柵動物園並不遠，許多遊客在逛完動物園後，都會選擇來深坑老街散個步，吃吃懷舊的傳統美食。而深坑老街的最著名美食，當然就是「深坑臭豆腐」！而豆腐冰淇淋也是深坑老街的特色小吃之一，一邊吃着美食，一邊欣賞了街道兩旁紅磚及窗式的閩南建築，絕對是能讓你完全放鬆的超讚行程！

許多遊客在逛完動物園後，都會選擇來深坑老街散個步，吃吃懷舊的傳統美食！（IG: konwewe）

九、南庄老街

位於苗栗的南庄老街絕對是老街迷必去的一塊聖地，許多具有復古風味的建築一定會完全殺光你的手機Memory！呃，或是殺光你的相機菲林…

從南庄郵便局、永昌宮一直到桂花巷，沿途的各種傳統美食點心真是讓人吃不勝吃、買不勝買！而客家風味的街店也非常吸引。附近也是賞油桐花的好地點，喜歡賞花又賞街的一定會愛死這裡！

從南庄郵便局、永昌宮一直到桂花巷，沿途的各種傳統美食點心真是讓人吃不勝吃、買不勝買！（IG: wenyi_zhuo）

八、金山老街

如果你喜歡逛老街，也喜歡泡溫泉的話，金山絕對是最適合你的選擇。金山老街是一條沿着兩旁民宅中間的巷弄而成的老街，過往原本就是金山區的市集集散地，而金山最出名的農作物就是番薯。老街沿途有許多美味的番薯製品店家，記得帶一些回去當伴手禮喔！另外老街知名的金山鴨肉也很有名，大家可以去吃看看！

如果你喜歡逛老街，也喜歡泡溫泉的話，金山絕對是最適合你的選擇！（IG: waaynn）

按圖看其餘七大台灣必逛老街▼

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全台必逛十大老街，走進充滿懷舊風情的時光隧道！（DailyView）

看完台灣的老街之後，看看國外的老街，是不是也很美呢？

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