哈利波特魔法城堡、哈比屋…盤點全台灣4大魔幻電影級打卡熱點！

每次在網上瀏覽外國美照都超羨慕，希望可以馬上買機票飛到當地，偏偏錢包不給力只好放棄。不過，其實就近去台灣都有這些如電影般的夢幻美景，唔駛飛歐洲，都可以彷彿置身童話故事中，快mark低！

1. 格林奇幻森林

這是位於苗栗的一處婚紗攝影基地，裡面有相當多的造景，如哈比屋、哈利波特魔法屋、羅馬神殿等。雖然這裡是婚紗基地，但還是有開放一般遊客入園參觀，只要500元台幣入園費就可以看見魔法世界的美景，抵！

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格林奇幻森林 地址：苗栗縣西湖鄉高埔村筧窩7號 開放時間：09:00-19:00

2. 涼山遊憩區

涼山遊憩區內空間相當大，園內有露營區與戲水區，適合父母帶小朋友一起來親子旅遊，不僅如此，區內有超多消滅你手機Memory的美景，如有濃濃電影風味的哈比屋及彩虹階梯等。

另外，涼山遊憩區還有登山步道可以走向涼山瀑布，旅遊之餘不忘運動一番，據說運動過後看見的美景，會讓人忍不住讚嘆汗流浹背也值得！

涼山遊憩區 地址：屏東縣瑪家鄉涼山村涼山14-20號 開放時間：08:00~17:00

3. 冬山河生態綠舟

據園內參觀須知表示，冬山河生態綠舟就是野生動植物的家，是一處適合帶小朋友來遊玩的景點，園內有一大片綠油油的草皮，及許多造景設計的小巧思。

如「火車鐵道」可以看見12種火車經過，在森之脈橋上還能看見各種火車介紹；「大樹公」是園區的精神象徵，也是觀賞冬山河流域最好的點，沿著裡面的旋轉樓梯，可登上最高點眺望美景。

冬山河生態綠舟 地址：宜蘭縣冬山鄉太和村冬山路二段172號 營業時間：08:00~18:00

4. Mr. Sam山姆先生咖啡館

這間位於花蓮的Cafe，擁有超夢幻的童話屋外觀不說，其後方還有一小片落羽松，因此每逢假日總吸引許多網紅造訪，是IG超Hit的打卡聖地。

此外，由於Mr. Sam山姆先生咖啡館連接三棟不同造型的童話屋，屋前花圃還種植了薰衣草增添浪漫氣氛，再加上屋頂磚瓦有一個夜晚會發光的蝴蝶結造景，所以無論早晚都是歎咖啡的好選擇！

溫馨提示：因Cafe的位置緣故，前來的遊客千萬別將車子停在台9線旁，以免遭到檢舉。

+ 3 + 2

Mr.Sam Soaring in the wind 地址：花蓮市花蓮縣壽豐鄉樹湖村樹湖20號 營業時間：11:00~17:00（每週四公休）

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