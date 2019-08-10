全台灣十大仙境級民宿排行榜　一線天海景、浪漫古堡、大師級設計

台灣真的是個寶島，雖然佔地不大，但是好山好水的美麗景點處處都有。加上與香港的距離並不遠，所以適時的安排個小輕旅，讓自己放鬆一下，也是一種小確幸。而旅行的一大重點，當然就是揀民宿。雖然住五星級酒店、去高檔餐廳大嘆美食、於酒店的豪華設施之中盡情耍廢放鬆故然正，不過住在各種富有特色的民宿、享受美麗的風景，也是不錯的選擇。 今天就讓DailyView網路溫度計為大家統計「台灣最熱門的十大仙境民宿」，若喜愛的民宿沒有上榜也不用替其不值，有時這種私藏好店自己知道就好，下次Book房就唔駛爭崩頭。

10）茴香戀戀（屏東）

來到溫暖的屏東四重溪，和煦的陽光配上藍天白雲，絕對能讓在都市累積的疲倦一掃而空。若能住在「茴香戀戀」，更是讓人想要永遠時間暫停在這一刻。「茴香戀戀」有提供多款的溫泉給住戶使用，房間也是用各式的原住民語命名，頗有另一番風情，最特別的是其中一款「人參養生池」，浸一下完全讓你有吸收日月精華、超級補的感覺。

9）老英格蘭莊園（南投）

想住城堡，唔駛去歐洲。只要去一轉南投清境的「老英格蘭莊園」，就能享受滿滿的復古英式風情。「老英格蘭莊園」融合了哥德式、都鐸式、巴洛克式的三種建築風格，是民宿主人親自到國外考察之後，歷經多年籌備規劃後，耗費鉅資興建而成。其中的歐風裝潢、可供住戶自由借用的豪華音響、華麗的音樂表演等等，完全讓人有一種宛如身為歐洲貴族的錯覺。

8）樹也（苗栗）

用謙卑的態度，寫下與自然共生的故事。位於苗栗鄉野間的「樹也」，就是如此具有自然風情的一間民宿，座落在樹林山泉之間，讓每一個住戶都能享受芬多精的洗滌。不過如此受歡迎的「樹也」，卻只有「晴川、醉月、樹泉、初日」四間房間，所以想Book總是爆爆爆！但是為了能夠享受在林蔭間散步、在山泉中沐浴、在充滿大自然風情的民宿中盡情放鬆，再久也願意等。

按圖即睇全台灣最美民宿的第7位至第1位▼

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全台都有正民宿 台灣人超幸福

因為全台處處是美景，這次的「十大仙景民宿」排行榜中，也是全台各地、由南至北都有民宿上榜，可見得台灣人多幸福，不論在哪住哪、只要想要，美景與絕美民宿就在身旁。而且本次上榜的民宿中，也是各種風格都有，溫泉式、莊園式、歐風鄉村風地中海風…不管想體驗哪種風格，簡直就是應有盡有，也讓每一次的旅遊都能夠有不同的享受，讓人每次出遊都能次次有驚喜。

而本次熱門民宿排行第一的「雲山水」，正是位在全台最美的樂活聖地→花蓮！（DailyView網路溫度計）

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