東京自由行新手必看3招　想揀超值住宿　先認識日本16個公眾假期

日本是香港人最喜愛去的旅遊國家之一，不過物價不算低，如果撞正日本國內旅遊高峰期，更要忍受大排長龍。 《香港01》旅遊頻道記者訪問長駐日本的旅遊網站Booking.com大洋洲及北亞地區總監Adam Brownstein，他向香港旅客提供3個實用小貼士，助港人節省旅費，享受一趟超值旅程。

作為旅遊網站Booking.com的大洋洲及北亞地區總監（Regional Director – Oceania & North Asia），Adam現時長駐日本分部，主要負責香港、日本、韓國、台灣、澳洲和紐西蘭的業務，對香港人的旅遊習慣及日本的旅遊設施相當熟識，他分享了3個到日本旅遊的建議，讓大家更容易享受到平靚正的旅遊體驗。

Booking.com大洋洲及北亞地區總監Adam Brownstein。（駱煥琳攝）

【1】東京奧運後酒店房價特平

2020年7至8月東京奧運期間會吸引大量旅客到訪，周邊城市以至整個日本都有機會「受惠」於這段吸金期，所以酒店房價整體都會上升！不過根據Adam觀察，於奧運旅遊高峰期完結後，房價有大幅下跌的現象，所以如果想訂平房的話，可以選擇8月9日閉幕典禮之後，例如8月中尾或9月旅遊淡季。

2020年夏季奧林匹克運動會由2020年7月24日至8月9日在日本東京舉行。

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【2】參考住客評語助選擇心水酒店

不少線上訂房平台都會於完成住宿後請住客填寫評價，Adam表示這些問卷並非用以監察旅店的質素，主要目的是如實反映給打算預訂該間旅店的旅客參考，其中Booking.com收到的住宿評論就已超過1億9千萬條。就算好或壞的評語都能在網上看到，所以大家多多看這些評論才落實訂房便能避免「中伏」！

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【3】查清日本公眾假期避開旅遊高峰

日本國內旅遊亦十分盛行，不少日本人都會乘著假期到不同縣市作地道旅行，其時的房價亦會變得貴，而交通亦相對繁忙。所以Adam就提醒港人計劃日本之旅時，首先要查清日本公眾假期是何日，可以的話就避免撞正。

Adam的日曆上清楚標下日本的公眾假期。（駱煥琳攝）

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