香港人最愛日本城市TOP10　 河口湖排第十　 睇雪景要去第七位？

在旅遊網站Booking.com分享的資料得知，香港人最愛的旅遊地點之中，首位是台灣，而次位就是日本。究竟在日本眾多個縣市之中，哪裡最受港人喜愛？又有哪個地方是推介給大家的新興旅遊點？ 旅遊網站Booking.com大洋洲及北亞地區總監Adam Brownstein就分享了港人最愛日本城市頭10位，其中較不常談及的岐阜縣高山市竟然亦有上榜。

Adam Brownstein是現任旅遊網站Booking.com的大洋洲及北亞地區總監（Regional Director – Oceania & North Asia），對香港人的旅遊習慣及日本的旅遊設施相當熟識。他指旅客多數首選到訪有直航機到達的地方，因此東京、大阪等大城市毫無懸念會成為最多香港遊客的地點。不過他留意到，香港人不止逗留大城市，更喜歡發掘附近周邊縣市的景點，希望尋找到旅遊書沒有介紹的地道體驗。

Booking.com大洋洲及北亞地區總監Adam Brownstein。（駱煥琳攝）

Adam整合了2019年Booking.com的旅店訂房數據，並公布出日本10個最多香港人旅遊的地點。

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+ 7 + 6 + 5

除了以上10個最高人氣的旅遊地點之外，Adam還特別提到，根據Booking.com訂房數據發現，有5個縣市的旅客正於2019年急速增長，其中3個更是比較偏遠的町市：仙台、由布和金澤市，引證了日本地道文化的吸引力。他表示將會依據這些統計結果，嘗試開托更多可預訂的地點及體驗，方便大家選擇並計劃旅程。

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