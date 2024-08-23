河口湖交通3大方法｜富士回遊新宿出發2小時達　附價格+訂票教學

【東京自由行｜河口湖交通】到河口湖看富士山一向都是不少人到東京的行程之一。《香港01》好食玩飛記者就整合了前往河口湖的3大交通方式，當中包括「富士回遊」直通車，由新宿站出發只需一程車就可以直達河口湖。另外亦有高速巴士，以及需要轉車的JR。下文將有詳細講解。



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河口湖交通【1】新宿直達河口湖特急「富士回遊」

特急「富士回遊」由新宿出發，直達富士山、河口湖等。（圖片來源：JR東日本）

JR東日本營運的「富士回遊」於2019年3月通車，由新宿站出發經JR中央線·富士急行線，途中不需要轉車，就可以直達富士山、富士急樂園、河口湖。現時，「富士回遊」每天有3班列車來回新宿站至河口湖，車程最快1小時53分鐘，可謂大大縮短交通時間，亦不用擔心遇上塞車問題。

「富士回遊」路線。（圖片來源：JR東日本）

「富士回遊」參考時間表。（圖片來源：JR東日本）

票價方面，「富士回遊」單程票價為4,130日圓（約港幣$221），來回票價為8,260日圓（約港幣$442）。如果想用更抵價錢乘搭「富士回遊」，以及確保上車後有位坐，不致於由上車企到落車，即睇以下兩大貼士攻略！

「富士回遊」乘車攻略【1】購買指定JR周遊券

海外旅客建議購買「JR東京廣域周遊券」，可以無限次乘搭東京近郊新幹線、特急列車等普通車廂指定席，其中包括「富士回遊」及「成田特快NEX」等，無須加額外費用。

「JR東京廣域周遊券」3日周遊券票價為$805，憑周遊券更可以乘搭JR前往伊豆、輕井澤、日光等地區，只要好好計劃行程其實不難回本，相當抵玩。

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「富士回遊」列車沿途可以觀賞美麗的風景。（網上圖片）

「富士回遊」乘車攻略【2】提前劃位，留意座位燈號

由於「富士回遊」為特急列車，全車採用指定席，不設自由席，必須持有特急券才可乘搭。另外，如果想確保在車上有位坐，最好就是提前到JR綠色窗口劃位。如果全車滿座，車票則會印上「未指定座席」，就代表是站票。

如使用「JR東京廣域周遊券」，雖然無需額外付費就可以乘搭，但一樣要先到JR綠色窗口劃位！

「富士回遊」設施齊全。（圖片來源：JR東日本）

如持有「未指定座席」車票，上車後可以留意座位上方的燈，如果亮「紅燈」，代表是空位，到達下站之前都不會有人坐，可以放心入座；「黃燈」代表此站無人預約，但下一站將有人入座；「綠燈」則代表座位已被預約，千萬不要亂坐！

「富士回遊」為特急列車，全車採用指定席，不設自由席，必須持有特急券才可乘搭。（fujikyu-railway.jp）

「富士回遊」預訂車票及詳情：請按此

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河口湖交通【2】JR 中央線＋富士急行線

由於「富士回遊」有指定時間表，JR 中央線＋富士急行線這個交通方法勝在有更多班次，時間上會容易遷就，但缺點就是需要轉車，且較為耗時。

JR 中央線的起點站為新宿，與富士急行線的轉車站為大月，兩段鐵路各有「普通列車」和「特急列車」。假如全程乘搭普通列車，中間停站和轉乘次數就會很多。「特急列車」速度較快，中間只要在大月轉乘一次即可。因此假如選擇JR 中央線＋富士急行線，謹記要留意清楚列車的類型，乘坐普通列車或會延遲一小時到達，而特急列車亦會比較貴，「JR 中央線特急列車」＋「富士急行線普通列車」需要3,530日圓（約港幣$189）。

灰色為JR中央線，藍色為富士急行線，可見「大月站」為轉車部。（富士急行線官方網站）

河口湖交通【3】直達高速巴士

由於電車路線複雜，因此有不少人會直接選擇最簡單最便宜的「直達高速巴士」！原則上，行駛時間與電車差不多，但如碰上週末、日本國定假日或旅遊旺季（如河口湖櫻花祭、紅葉祭）的話，有很大機會塞車，因此出發前要考慮清楚。雖然各大車站的巴士總站都可以現場購入車票，但由於巴士需要劃位搭乘，加上前往河口湖的遊客眾多，因此建議提早買票作行程安排。

直達高速巴士有很大機會塞車，因此出發前要考慮清楚。（PR TIMES)

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