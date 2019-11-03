【深圳誠品】從浮躁中喘息　免費睇設計大師盧志榮《世外》作品展

去年，深圳人翹首以盼的「誠品生活深圳」在南山萬象天地開業，一時間成了城中文青的聚腳點。 與萬象天地以廊橋相連，總面積超過3.3萬㎡，一到週末到處都人山人海。因為這裡實在是太好玩了！LG到L5層，每一層都有自己的主題，從設計、文創、閱讀、展覽各個方面為深圳人打造了一個全新的人文生活空間。

LG到L5層，每一層都有自己的主題，從設計、文創、閱讀、展覽各個方面為深圳人打造了一個全新的人文生活空間。（深圳微時光授權使用）

而就在10月26日起，一場器物、屏風、繪畫作品展—— 《世外》在「誠品生活深圳」開幕。由設計師盧志榮親自設計展場佈局，他是極少數被意大利當代設計界認可的華裔設計師。

盧志榮（深圳微時光授權使用）

· 2004-2006年任意大利著名家具名牌Giorgetti藝術總監 · · 2007年受邀為香港回歸中國十週年設計作品 · · 2015年被獲選為「世界傑出華人設計師」·

在這個浮躁的時代，每個人都需要沉下心去生活，用心去感受這樣一場源自內心生活的作品展是難得的機會。由設計大師帶來的《世外》作品展，將會帶來什麼驚喜呢？

盧志榮《世外》器物、屏風、繪畫作品展（誠品生活深圳）

1. 邀請你進入一個 超越時空的《世外》

在「誠品生活深圳」逛了一圈之後，小編直接來到了4F展演廳。與其他樓層截然不同的是，來到這裡，能明顯地感受到周圍的環境馬上安靜下來。通過一道低廊來到了展館內部，彷彿誤入古代文人的「世外桃源」，到處都充滿着典雅的韻味。

生活在城市，快節奏的變遷讓人的心越來越浮躁不安。置身於這個超越時空的《世外》展覽裡，欣賞源自生活的設計品，我能很明顯地感受到內心的平靜。時間好像靜止了一樣，進入了一處無法到達的地方。

恰到好處地體現了這次《世外》的展覽主題。

無論是家居器物、屏風作品，都安靜地置放在展台上，明亮的燈光照射在展品上面，一下子就吸引了人們的眼球。這正是盧志榮最擅長的展場佈局設計手法，摒棄一切繁瑣複雜的裝飾，靜下心來慢慢欣賞，這樣更能直觀地看到作品最純粹的一面。

踱步其中，我深深地感受到，在盧老作品中散發出來從生活深處汲取的精髓以及靈感，完全讓觀者的注意力回歸到作品本身，使觀者用心地去欣賞每一件作品。

2. 在浮躁的環境裡感受 源自內心生活的設計

「現在，很多設計都是喧賓奪主：設計師的鋒芒往往掩蓋了家具本身。所謂設計，無非還家具自主權，讓一桌一椅擁有獨立的生命。 」這大概是盧老希望呈現出家具原本最美的樣子。

一位在設計界被稱為「神人」的盧老，小編早就有所耳聞，幸運的是，今天我們剛好遇到了正在佈置現場的他，第一眼看到這位藝術家，肅然起敬的感覺油然而生。

一位在設計界被稱為「神人」的盧老，小編早就有所耳聞，幸運的是，今天我們剛好遇到了正在佈置現場的他（誠品生活深圳）

在這樣一位文人氣息十足的藝術家親自佈置的作品展當中，你可以看到無數源自內心生活的藝術品。

1. 有韻味的器物——硯石墨海

很多人都說，盧老的作品總能給人營造出一種詩一般的意境。

有韻味的器物——硯石墨海 （深圳微時光授權使用）

端溪觀石

最吸引我的是，「端溪觀石」這一系列的展品，盧老選用肇慶宋坑的硯石，製作成或矩形、或圓形的硯石水景，純手工打磨的石頭看起來非常細膩。

而有趣的是，硯石水景上嵌有漢代時期的金文字樣，同行的朋友都好奇這是什麼字？從「米」字、「火」字、「樂」字，再到「興」字，都猜了一遍。後來從展館工作人員口中得知，這其實是一個金文的「水」字，我們才恍然大悟，中華文化真是博大精深。

銀檀鴛鴦

銀飾品現在很受歡迎，而在古代，銀飾也有它的文化和寓意，被稱為「月亮般的金屬」，是白色光輝的象徵，最早用來做裝飾品和餐具。

而「銀檀鴛鴦」這套組合的器物，則是追溯到銀飾最原始的狀態，有杯子、調羹、糖罐、咖啡壺、茶葉罐、花器…各種餐具用品，完全沒有過多的修飾，也能展示出銀飾的美感。細心的朋友不難發現， 圓背花器上的植物在燈光的作用下，倒映在桌面上的剪影，還有盧老故意設計的「落葉」，給人一種時間正在流逝的錯覺。

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石上生花

石上生花是一組非常有意境的展品，是一款花器，有方形、長形、圓柱形、多格…各種形狀，以肇慶宋坑深棕色硯石搭配白色的溶洞岩石，兩者之間所有蘊含的自然色調得以襯托。看似簡單的設計但卻暗含玄機，等你來發掘它的神奇之處。

這些花器像是放大鏡一般，讓我們看到了萬物的生長。一根普通的樹條，隨時間的流逝不斷延伸，映照在桌面上的剪影，形成了非常詩意的畫面。一朵不知名的花兒，從石頭縫裡慢慢生長出來，讓人感受到生命的力量。

+ 4 + 3 + 2

2. 詩意的屏風作品

詩人一般的設計師，樂於生活，意在設計——是行內人對盧老的評價。在他的作品中，大到房間構造，小到產品細節，都融入了東方的精神內核和西方的匠心工藝，通過他的作品就可以進去一個出神入化的境界。最經典的，就是他的屏風作品。

戲石屏風

「戲石屏風」這一展品，以兩個圓的半透明絲布架組成，一面用知名的蘇州雙面繡方式繡了兩隻螃蟹，另一扇布架上印着石頭，看起來像是螃蟹在石頭間嬉戲玩耍。

一扇含蓄

盧老設計的屏風不再局限於傳統的款式，「一扇含蓄」以八片漂白薄木製作而成，它們可開可合，能延伸至意想不到的維度，也能收復至重疊一起的垂直自立狀態。扇子狀的屏風，還能給人一種若隱若現的美感。

一扇含蓄（深圳微時光授權使用）

3. 盧老畫筆下的世界

除了器物和屏風這些經典之作，現場還搬來了盧老的繪畫作品。大家可能有所不知，盧老除了是設計師、雕塑師，還是一名優秀的建築師，這一點從他的繪畫作品就可以看出來。他用彩繪的形式，將腦海裡理想的家具工坊畫下來，仔細觀察，極其細膩的筆劃讓我不得不佩服這位藝術家。除此之外，現場還展出了超多盧老的繪畫作品，有興趣的朋友們趕緊來看看吧！

如此多意境十足的作品，其靈感來源與盧老的生活經歷密切相關。很多行外人根本就不了解盧老，但是這個在設計界視為「寶藏」的華人設計師，從漁民的兒子到設計巨匠，他的經歷可謂傳奇。

盧志榮——世界傑出華人設計師

盧志榮出生在香港一個漁民家庭，他的童年基本都是在漁船裡度過的，生活經歷豐富，這也為他後期的作品奠定了基礎。

1988年以最佳論文獎取得哈佛大學建築系碩士學位，畢業後卻退至一角，定居希臘，後來在機緣巧合之下，他開始在意大利設計圈真正地嶄露頭角。

2004年-2006年，成為意大利家具名牌Giorgetti 藝術總監 2009年，作品《塔之家》榮獲密斯· 凡· 德羅建築獎（Mies van der Rohe Award）提名 2009年，擔任俄羅斯聖彼德堡設計雙年展評委會主席 2012年，在意大利創辦自家家具品牌DIMENSIONE CHI WING LO 2015年，以「以詩為用以用為詩」為設計理念，創立品牌「一方」 2015年，被香港設計中心選為「DFA世界傑出華人設計師」

盧志榮出生在香港一個漁民家庭，他的童年基本都是在漁船裡度過的，生活經歷豐富，這也為他後期的作品奠定了基礎。（深圳微時光授權使用）

不僅如此，盧老親自設計的展覽不計其數，他的作品更是廣受國際收藏家們的青睞。

意大利聖塞維羅阿爾托·塔佛利埃博物館舉辦的《物的靈與光》 米蘭三年展博物館的《永恆之域》 台北儀畫廊的《奇幻旅程》 香港季豐軒畫廊的《文明願景》及《建隆一零五五年》 杭州西泠印社美術館的《文房新語》 北京達美藝術中心的《合一：宏觀與微觀世界的緘默》 最近在曼谷塞林迪亞美術館的《靈氣》

盧老還經常帶隊開展線下課堂，與設計師們一起討論交流，也激勵了大批青年設計人在創作道路上繼續不倦地求索。

就是這樣一位優秀的華人設計師，私底下卻是那麼平易近人，熟悉他的人都知道，盧老每一次出現，總是穿著白襯衣，衣扣扣到最上方，襯衫外罩着一件黑毛衣，看起來一絲不苟，他的形象就像他的作品一樣，沉靜而又謙遜。

熟悉他的人都知道，盧老每一次出現，總是穿著白襯衣，衣扣扣到最上方，襯衫外罩著一件黑毛衣，看起來一絲不苟，他的形象就像他的作品一樣，沉靜而又謙遜。（深圳微時光授權使用）

如此優秀的華人設計師設計的《世外》器物、屏風、繪畫作品展，日前在「誠品生活深圳」正式開幕。趕緊跟隨盧志榮的腳步，走進他的設計人生，第一時間欣賞到每一件作品，聆聽每一個背後故事，感悟每一段生活與設計迸發的靈感吧！

盧志榮《世外》器物、屏風、繪畫作品展（誠品生活深圳）

盧志榮《世外》器物、屏風、繪畫作品展，限時一個半月免費開放：

展覽時間：即日起至2019年12月08日 展覽地址：誠品生活深圳4F展演廳 門票信息：免費參加，自由入場 營業時間：週日-週四 10:00-22:00 週五-週六 10:00-22:30 營業地址：深圳市南山區粵海街道深南大道9668號 萬像天地NL133、NL150（水廣場旁） 交通方式：地鐵1號線高新園站A出口

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】