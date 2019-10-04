【深圳好去處】公仔麵博物館、多感官體驗…10月六大打卡必去展覽

緊接十一，仲有重陽小長假。好不容易迎來的假期，點甘心Stay at home做宅男宅女？小編為大家送上本月必去的深圳六大展覽，（其中一些藝術節更是十月限定）安排充實的周末！

十月限定：

1. 綠廠藝術節

90+組新銳藝術家、大型當代藝術群展、200+件當代藝術品，有展覽、工作坊、市集、沙龍、演出…在這裡可以感受新銳藝術家的藝術態度，捕捉生活中的藝術。仲有10部影像作品展播，行展之餘可以去市集尋寶，掃一些周邊小物。

（綠廠藝術節官方宣傳海報）

綠廠藝術節 日期：即日起至 10月6日 時間：10:00—20:00 票價（早鳥單人票）：88元 地點：深圳南山區高北十六創意園

2. 任意門超人氣漫畫巡展

鬼才漫畫師Tango個人漫畫巡展，是都市人的解壓寶典。Tango原名高友軍，是當代國漫代表名家之一，其「一日一畫」的創作之路風靡網路。300+件Tango創作至今的漫畫作品、還有9個不同場景的房間，逛玩一天也不無聊。

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任意門超人氣漫畫巡展 日期：即日起至10月7日 時間：10:00—22:00 票價（早鳥單人票）：39元 地點：深圳南山區科苑南路2888號深圳灣萬象城1樓

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3. 棉花糖與白日夢多感官體驗展

8種場景氣味、 10+個展覽單元、12個沉浸互動式體驗裝置，超大面積的粉色系場景、夢境之馬、氣球、甜點…30+個風格各異的拍照場景，N種可以品嘗的絕妙滋味！一進展，就會有棉花糖大使即場製作，並免費贈送給每一位參觀者，棉花糖唔駛急住食，可以充當拍攝道具。

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棉花糖與白日夢多感官體驗展 日期：即日起至10月15日 時間：10:30—22:30 票價（平日）：88元 地點：深圳寶安區深圳壹方城購物中心L1層047

4. 星辰 · 萬花筒藝術展

是以萬花筒的角度看星際，體驗趣味與未知並行的沉浸式展覽。宇宙之瞳、流動的城市、深空、浮游生物、覓象…本次展覽將展出五件作品，帶領大家進入這個用科技與藝術交織的夢境。

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星辰 · 萬花筒藝術展 日期：即日起至10月19日 開放時間： 週二至週四：09:30—18:00 週五至周日：09:30—21:30 逢週一閉館（法定節假日除外） 票價（早鳥單人票）：38元 地點：紅立方公共藝術與城市規劃館B1臨展廳

同場加映：

5. 融．榫卯設計展

100件原始木制榫卯、23位元當代設計師的創意集合。本次展覽基於傳統手工藝，100件3D列印榫卯，作品涉及到建築、傢俱、首飾、燈具、裝置等多個領域。

由榫卯出發衍生為展覽的三個版塊，大到建築橋樑、小到傢俱窗格，都巧妙展示了榫卯的應用。

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融 · 榫卯設計展 日期：即日起至11月10日 週一至週五 10:00—19:00 週六至周日 10:00—21:00 票價：免費 地點：深圳南山區海上世界文化藝術中心園景展廳

6. 深圳泡面博物館

曾在上海製造話題的「泡面博物館」登陸深圳，展出了100+種世界上的奇葩公仔麵，有巨型公仔麵牆、公仔麵浴缸、太空艙等10+個公仔麵場景和5+個公仔麵沉浸式互動體驗，食勻世界10大人氣公仔麵，有各種意想不到的奇葩口味，讓你解鎖不一樣的公仔麵世界。

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深圳泡面博物館 日期：即日起至2020年2月9日 時間：10:00—22:00 票價（單人）：38元 地點：深圳羅湖區東門老街百貨廣場大廈西座16樓

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