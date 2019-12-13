1天走遍深圳5間天台咖啡廳的天際線　盡覽繁華、夕陽與星辰的浮沉

深圳並非一個完全被忙碌籠罩的城市，想在市中心找到一個世外桃源吹吹晚風，約上三五好友喝上幾杯小酒，抬頭望望臨海的風景，是在深圳奮鬥的年輕人，最後的倔強。今天，登上所有深圳最高的天台，360°俯瞰整個城市的夕陽、星辰的浮沉。

1. 網紅天台

深圳的網紅Cafe層出不窮，每個月都能新開數間，大家帶着節奏打卡，隨之爆紅。「2601」也算是其中一家，但不同的是，店內並沒有過於華麗的裝修，只是用簡單的金屬元素裝飾了一下。

穿過走廊推開不大的落地玻璃窗，就可以把羅湖的風景盡收眼底。這間店最大的亮點是斜對面的那幢高樓，陽光照耀後金燦燦的羅湖商務中心。

+ 4 + 3 + 2

因為在26樓，視野開闊，低頭望下去能看到深南東路和文東路剛好平行。兩條路上來來往往的車輛，不緊不慢地在路上穿行著，像是小時候玩的模型玩具，擺的井然有序。

一直以為這種比較出名的網紅店，每天到店的人都是一些拍照打卡的女孩，但事實上，這裏也是平常人茶話會的據點。帶着孩子的媽媽們，在這裡交流自己考車牌的趣事、年長的阿姨們帶着女兒來這裡喝杯咖啡，聊聊平時自己宅在家裡是如何打發時間。從他們的聊天中，也許能感受到深圳這座城市，沒有我們想像中那麼浮躁。

這裡或者也會成為你，下一個逃離城市喧囂的地方，也會讓你對曾經你理解的網紅店，有些新的看法。

店名：2601點星時間 地址：深圳市羅湖區樂華大廈2601

2. 蛇口天台

能開在蛇口的店都自帶一種愜意的氣質，馬路上不緊不慢行走的都是愜意的行人。偶爾看到幾輛車緩慢的行駛在寬廣的馬路上，不知道事實是否如此，但每次來到蛇口，都覺得生活在這裏的人自在得很。

太子路上的星羅酒店小有名氣，四樓的咖啡廳，以摩洛哥風格的瓷磚鋪滿露台。從角落的旋轉樓梯上去，又是一片視野開闊的大露台。也許這裏的風景沒有那麼怡人，但如果想要吹吹深圳的微風，一定要來這裡。

+ 7 + 6 + 5

遠離CBD車水馬龍的視覺衝擊力，感受蛇口的海風、享受自己的靜謐時光，這裏是最好不過的地方。如果你幸運趕在了人少的時候來，這裏就會成為你個人的專屬小店，店員會用最精緻的手法為你做一杯如同星辰大海一般的果汁。

聽着音響裡傳出的年少時大紅的歐美單曲，彷彿感受到了年少時在校園的操場上第一次聽到那首歌時的驚喜和雀躍的心情。

盛夏雖然已經過去，但在這裏你依舊能享受到午後暖陽灑在臉上的溫暖。

店名：星羅酒店咖啡廳 地址：深圳市南山區太子路發勝大廈星羅酒店4樓

3. 俯瞰深圳

雖然算不上是天台，但想要欣賞深圳的風景，京基一百的瑞吉酒店咖啡廳一定要榜上有名。

作為深圳第二高樓，能看到的風景必然是有牌面的，坐上一秒9層的電梯直達96樓，坐在400多米的高空360°能俯瞰整個深圳。拍攝的時候剛好趕上70週年國慶，站在96樓可以看到深南中路上掛滿了國旗，甚至能看到平安大廈上掛着的巨型國旗，應了那句「站得高看的遠」。

+ 8 + 7 + 6

屋內坐着的人都紛紛拿起手機拍着96樓外的風景。畢竟，這樣俯瞰整座城市的風景是很值得拍照留念的。即使不屑於拍照打卡的年輕人，也要拿出手機在這裡拍上幾張難得一見的景色。

我們去的那天，天氣略微陰沉，從96樓的角度望過去並不是單純的美，而是另一種壯觀，是平時我們只能在電影中感受到的那種壯觀。即使大霧天氣把藍天籠罩，也沒有壓抑的氣氛，反倒是有一種感嘆深圳這座城市偉大的心情，很難用語言去描述，只有親眼見到才能感受到的壯觀。

作為深圳頂頂有名的京基一百，世界級的五星級酒店，室內的華麗程度，也是一流的。電梯門一開，天花板的高度就首先給了我們第一層視覺衝擊力，天花板最頂端裝飾的藍色綢布散落下來，和隨處可見的華麗的大氣磅礴的設計。

店名：瑞吉酒店The Drawing Room 地址：深圳市羅湖區深南東路京基一百大廈96樓

4. 城中村的天台

比起深圳的藍天，夕陽也是必看的景色之一，常年待在寫字樓工作的上班族每天都在等待日落時分。一抹夕陽紅透半邊天，照落在自己的桌面，也許因為繁忙沒有過多閒情逸致去好好欣賞，卻也能因為這一縷光線而內心溫暖。

Still這間店坐落在福田的沙嘴村三坊開在城中村的小店總是格外的愜意，站在9樓就可以一覽周邊矮矮的小房。下午的時候可以坐在種滿綠植的小院子裡吹吹風，喝杯店裡特調的咖啡，盡收眼底的不是高樓大廈而是矮矮的自建房，有的晾着剛洗好的衣服，有的收拾得極為精緻自成一個小花園。

+ 8 + 7 + 6

傍晚的時候夕陽西下，可以再上一層天台，這裡的景色會讓來過的人都大吃一驚。放眼望去是一片空曠的海域，沒有任何遮擋物，能夠自由地欣賞深圳的日落美景，一幅水彩畫就這樣出現在眼前。

到了深夜，這裏會搖身一變成為一間酒吧，店內的工業風設計剛好可以任意兩種狀態隨時切換，DJ長放的音樂是Techno科技舞曲。伴隨着這種在千錘百煉後才能呈現出的單一節奏，也會有一些特定的人群在這間城中村的小房子中享受他們在深圳的愜意時光。

店名：Still Coffee & bar 地址：深圳市福田區沙嘴中心街39號沙嘴村三坊17-9樓

5. 城市、天台、夜景

在深圳的人好像都格外愛喝酒，每到週末晚上，只要是能喝酒的地方通通都是人滿為患。所以就連喝酒的酒吧，也開在了天台上，不僅可以吹吹深圳秋季的涼風，還可以看看深圳灣一號的夜景。

看看市區繁華的夜景，和朋友坐在一起高談闊論，這是生活在深圳這座城市的人最享受的瞬間。

+ 7 + 6 + 5

即使是生活的壓力、工作的煩惱，在這樣的情境下都可以變成互相調侃的趣事。苦中作樂也許說來苦澀，但卻是每個在這座城市的人都有所體會的感受。看着深圳灣一號的高樓和夜景，你在看向它的同時，它也看向你，就像是所有來到深圳的人都有着同樣的夢想。

店名：DEW Lounge 地址：深圳市南山區中心路君尚3019八層

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