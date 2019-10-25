【深圳光明小鎮】40萬㎡ 向日葵花海、粉黛亂子草…秋天打卡必去

深圳光明小鎮在今秋有超過15萬㎡ 稻田藝術﹑勁壯觀的40萬㎡ 向日葵花海，還會有舞蹈、表演、音樂、親子等活動。

1. 15萬㎡超大型稻田藝術

巨大的稻田+畫這兩種神奇的組合，以前只曾在電視上見過，但今次小編終於在深圳親眼見到。只要登上光明小鎮的觀景台，就可以看到這幾幅波瀾壯闊、金秋稻浪的圖案！

不知道大家是否好奇這些巨大的稻田畫是怎樣「畫」上去的呢？原來是一班藝術家利用GPS定位，然後在田中測繪放線來確定種植的位置。最後種上紅、紫、黃、白、綠，5種顏色葉子的常規水稻品種，計算好水稻生長時間，最後在10月如期形成了這幅震撼人心的稻田畫。

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想看到這幅盛景的全景，就一定要登上觀景台。觀景台區域需要收取20元/人民幣的門票。當然，除此之外整個光明小鎮的區域也是全部免費開放，20元可以說是抵到爛。

觀景台除了可以登高望遠、一覽光明小鎮景色，是看到稻田畫全貌的唯一途徑外，在各種五顏六色的花花草草的襯托下，這裡也是一處影相打卡的絕佳制高點。

觀景台除了可以登高望遠一覽光明小鎮全景，和是看到稻田畫全貌的唯一途徑外。（深圳微時光授權使用）

2. 40萬㎡向日葵花海

光明小鎮這片深圳最美的向日葵花海，在金秋十月再次開得張狂，而且一開就是整整400000㎡！眼睛目及之處都是金燦燦的一片。花田真的超大，就算人再多，也能找到一朵獨屬於自己的向日葵。所以，來這裡的話周末就不必人迫人了。

身處花田之中，伴隨着淡淡的花香。心，可以完全平靜下來，享受久違的寧靜。

3. 「草界網紅」——粉黛亂子草

除了巨大的稻田畫和向日葵花海，光明小鎮還有草界的網紅——粉黛亂子草。

粉黛亂子草圍着觀景台種了一大圈，遠遠望過去就像是一團粉紅色的雲彩漂浮在草坡之上，如夢如幻，美麗異常。

光明小鎮.OCT歡樂田園 遊玩時間：3-4小時 門票：觀景台（20元/人）其他區域免費參觀 向日葵花期：1-2個月 稻田藝術：長期存在，暫未有收割計劃 地址：深圳市光明區光明小鎮·歡樂田園 交通指引： 自駕出遊時，請密切關注停車場相關信息，導航至光明小鎮·歡樂田園附近停車場，車輛禁入園區 綠色出行時，請密切關注公交站點及線路信息周邊共有10個公交站點。分別為：中大附七、光明小鎮·歡樂田園、迳口村路口、農業科技園、光明農科大觀園、光明成校、果林村路口、迳口居委、迳口新村、光明滑草場途經公交線路共有12條。分別為：B662、B873、B949、B963、B966、M206、M215、M218、M356、M411、M490、M532 注意事項： 1、請文明賞花，不要摘花； 2、花田空曠，無明顯遮蔽物，一定要做好防曬準備！ 3、建議自駕前往，周邊公共交通並不方便； 4、建議備上一把傘，大太陽可以遮陽、下雨可以擋雨。

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