【基隆景點】忘憂大自然 秘景打卡遊

紙醉金迷的台北是香港人的旅遊熱點，若然偶爾想遠離煩囂的都市，親親大自然的話，其實基隆也很值得一遊！從台北乘搭火車出發基隆只需約50分鐘，夜市美食、親子景點、大自然風景、特色農場應有盡有，立即緊貼以下的基隆景點懶人包，共你暢遊你不知道的忘憂秘景打卡遊！

望幽谷

望下山、望下海，忘憂旅行！位於基隆八斗子站的望幽谷又叫忘憂谷，湛藍的大海，綠草如茵的層層山巒，絕美風景令人一見難忘，令人心曠神怡、忘掉憂愁！沿著蜿蜒的木棧步道漫步，登上高高低低的山坡，到達山頂時更可以俯瞰基隆嶼、漁港，遠眺怡人景色之餘，更是拍照的好地點。

地址：202 台灣基隆市中正區八斗子 門票：免費 開放時間：全天開放

潮境公園

探索完望幽谷後，沿著海岸線繼續出發即可到達潮境公園。潮境公園「潮」什麼之超大型裝置藝術任你打卡！不知道小時候的你有沒有幻想過騎著飛天掃帚滿天飛，尋尋覓覓想不到竟然在潮境公園找到超巨大魔法掃帚，與朋友們一起有趣地扮演不同飛天動作合照，嘻嘻哈哈忘掉憂愁！

地址：202 台灣基隆市中正區北寧路369巷 門票：免費 開放時間：全天開放

象鼻岩

忘憂之旅不容錯過的有趣礁石遊，象鼻岩以外型酷似大象的鼻子聞名，屹立在湛藍的大海旁邊，形成一幅美麗而壯觀的構圖，令人不得不讚嘆大自然的神秘色彩。想尋找最佳角度拍下完整象頭的朋友，建議可從附近的小岸上遠景拍攝，由於礁石附近都沒有圍欄，拍攝時記得注意安全！

黃昏時分別有一番味道

除了象鼻岩石外，還有很多奇形怪狀的礁石值得打卡，遠看就像蘑菇一樣，十分有趣，非常適合親子遊，齊齊探索大自然奧秘之旅！

地址：224台灣新北市瑞芳區深澳岬角 門票：免費 開放時間：全天開放

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