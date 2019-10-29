國泰11月推經濟艙長途機新餐單　魷魚沙律、紅酒燴牛肉加手工啤

飛長途機時少不免吃飛機餐「醫肚」，但飛機餐予人的印象往往都是味道差、選擇少，特別是經濟艙的款式選擇就更少！國泰航空與本地餐飲服務集團Black Sheep Restaurants合作，旗下的23間餐廳特別為國泰設計餐單，為長途航班的經濟艙顧客提供富香港特色的多國菜，包括中東、南亞和越南菜式等，最令人驚喜的是飛機餐竟供應手工啤酒！

（黃寶瑩攝）

新餐單將於今年11月開始供應，乘搭由香港離境的長途航班經濟艙乘客即可享用，例如由本港飛澳洲、紐西蘭和歐美國家的航班。餐單每個月都會更新，盡量選用新鮮、翻熱亦不會影響口感的食材，第一輪的餐單有3款前菜，以及6款主菜可供選擇。

《香港01》旅遊頻道記者試食過部分菜式，普遍來說都比預期出色，3款前菜中以中東風味魷魚沙律最出色，魷魚鮮甜，配上微酸的檸檬甘筍，加上鹹香濃郁的芝麻醬，非常惹味！而烤雞伴雜豆沙律的鷹嘴豆微辣，配煙燻辣椒醬非常開胃，記者更將整碟都食清光！

6款主菜中，龍蒿烤雞配薄荷青豆蓉及薯蓉最令記者覺得驚喜！本來以為青豆蓉和薯蓉賣相普通，但沒想到兩者味道非常夾，薯蓉口感香滑，雞肉嫩滑又入味，整體偏濃味。國泰亦顧及素食人士的需求，推出咖喱雜菜配菠菜檸檬飯、西蘭花芝士焗通心粉。咖喱加入椰奶增加口感，而檸檬飯微酸和微鹹，帶少許檸檬味香氣。不過記者覺得芝士焗通心粉賣相和味道都麻麻，沒甚麼特別。

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