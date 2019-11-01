熊本熊朝聖之旅｜九州熊本3景點見萌爆Kumamon真身　打卡兼買手信

熊本熊（Kumamon）是日本九州熊本縣的吉祥物，外形圓渾渾帶點笨拙的熊本熊除了可愛，其調皮形象亦是魅力所在，不少粉絲更會專程到九洲探訪這位人氣部長，是次《香港01》旅遊頻道記者將嚴選熊本縣3大以熊本熊做主題的景點，讓你近距離體會熊本熊的可愛魅力！

【1】見偶像真身 熊本熊部長辦公室

身為熊本熊（Kumamon）的粉絲，當然要到「熊本熊廣場」的部長辦公室一睹Kumamon真身，場內除了設有熊本熊的Office之外，最精彩的就是熊本部長的見面會，雖然活動時間只有10分鐘，但表演精彩，可以看見熊本熊各種賣萌及有趣的互動。表演結束後，熊本熊會回到辨工室並親自遞卡片給場內朋友，重點是可以趁機與部長抱抱！

溫馨提示：記者曾參加過熊本熊的見面會，由於場內會提早時間拉封鎖線限制人數進場，建議大家至少要提早30分鐘排隊！由於演出時間是不固定的，可先上官網查詢表演時間，才不會撲空。

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熊本熊部長辦公室 地址：Tetoria Kumamoto熊本縣中央區武里町2號8樓1樓 營業時間：10:00-19:00（建議參觀前到官網查看，確保部長在辦公室） 網址：https://www.kumamon-sq.jp/

【2】打卡必去 熊本熊彩繪列車

熊本縣內有3架以熊本熊為主題的彩繪列車，有藍色的一號車、橙色的二號車、還有新推出的以黑色和紅色的三號車，造型各有特色和風格，只要在JR八代駅出閘、旁邊就是私鐵肥薩おれんじ鉄道八代駅。列車的座椅以及天花都是熊本熊的圖案，更有大大隻的熊本熊坐在列車上，據知繽紛版的車次比較多，大家可以在官網查看列車時間表。

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熊本熊彩繪列車查證:https://www.hs-orange.com/Default.aspx

【3】買獨家精品 SAKURA MACHI Kumamoto

位於九州熊本的大型新地標商場SAKURA MACHI Kumamoto，在今年9月才開幕，當中以熊本熊部長做主打的KUMAMON VILLAGE，逢星期二、四及日、下午5時30分至6時，更有部長「落區」表演！另外，場內還有無數的熊本熊可愛紀念品可以選購，逛累了更可以到旁邊的cafe品嘗以熊本縣食材炮製的美食，粉絲不要錯過！

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SAKURA MACHI Kumamoto 地址：熊本縣熊本市中央區櫻町3番10號 營業時間：商店10am-8pm、餐廳10am-10pm