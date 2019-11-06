離地自由行｜俄羅斯追極光　影相住宿保暖攻略　影極光要帶電筒？

位於俄羅斯西北部的摩爾曼斯克（Murmansk）位於北極圈內300多公里，是北極圈內最大的城市。由於受大西洋暖流影響，摩爾曼斯克港口終年不凍，有不凍港之稱。近年摩爾曼斯克大力發展旅遊業，雖然市內的設施配套未盡善盡美，仍吸引不少人到摩爾曼斯克追極光！最新一輯的無綫節目《離地自由行》就到訪俄羅斯，節目主持人袁學謙（Benedict）和大家分享追極光的注意事項！

近年俄羅斯西北城市摩爾曼斯克成為追極光熱點。（ig@ travel.living168）

極光最常出現的月份是9月至3月，不過幸運的話4月份亦有機會見到極光！追極光人士通常都會使用預測極光的應用程式，不過Benedict就指要視乎當日的天氣情況，例如雲層的厚度和月亮的光度都會影響極光出現的機率。

設備方面，Benedict就指通常會使用單反相機拍攝極光，但原來只用手機都拍攝到極光，不過如果要拍攝人像，他提醒大家攜帶三腳架。他又提供一個拍照的小貼士，如果想清晰地拍到極光和人物，建議攜帶一個電筒用作打燈，將光由下至上打向人身上，在黑暗中畫面會更加清晰。

👇👇👇點擊以下圖片看看摩爾曼斯克的極光照👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

住宿方面，Benedict就建議租住位於極光熱點附近的小木屋，因為房間內已經有機會看到極光。小木屋以北歐簡約風為主調，備有基本設施，他t更指酒店供應帝王蟹和海膽等新鮮美食，非常方便。

👇👇👇點擊以下圖片看看摩爾曼斯克的周邊環境👇👇👇

+ 2

摩爾曼斯克的冬天氣溫達零下20至30度，等待極光時最重要的當然是保暖，因為可能要在寒風中等數小時！Benedict建議大家用洋蔥式穿衣方法保暖，他指自己當時只是身穿3-4件保暖衣，一條雪褲和雪鞋，已經足夠禦寒。不過他提供了一個極為重要的保暖小貼士，就是將暖包或暖貼貼在腳板！他指自己曾經因為長時間在雪地上行走，沒有貼上暖貼，令雙腳出現爆血管的現象，令他驚覺腳板的保暖同樣重要！

若果要坐雪車外出，Benedict提醒一定要帶帽子、口罩和頸巾等保暖衣物，否則整張臉就會被風雪正面吹襲，甚至被劇烈拍打，非常痛！

👇👇👇點擊以下圖片看看摩爾曼斯克的雪景👇👇👇