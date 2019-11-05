【日本白川鄉】合掌村2020年點燈　點燈日期、衣著、交通自駕攻略

昨天（11月4日）日本白川鄉合掌村附近有木屋發生火警，幸好火勢已經快速被撲滅，對主要部落未有造成影響，屬不幸中的大幸。白川鄉合掌村每年冬天的夜間點燈活動，一向都深受日本本地和外地遊客歡迎，一間間茅草屋頂呈「人」字型的小屋和地面被白雪覆蓋著，畫面非常夢幻，猶如一個童話村落。最近，白川鄉觀光協會公布了2020年的點燈日期，想欣賞這片冬日美景，就要留意以下攻略了！

2020年點燈日期及時間

2020年白川鄉合掌村將會有6次的點燈活動，分別為1月13日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月16日，點燈時間為17:30 – 19:30。從2019年起，點燈活動將實施完全預約制，所有活動都需要提前預約，否則無法進入村內。

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前往展望台觀賞美景4大途徑：

如果想拍攝夢幻畫面的話，展望台必定是最佳的地點，但由於點燈期間，展望台上設有人數限制，因此打算展望台欣賞童話美景的朋友，必須事前預約取得展望台接駁巴士車票，而當局公布了4個預約方法：

1.當晚於村內留宿（採抽籤制）（已額滿）

如果不想即日來回、奔波勞碌，在合掌村內留宿是最好的方法，但要預約白川鄉的住宿是非常困難的，很多民宿一開放預約就很快額滿。但日前，白川鄉觀光協會宣布留宿名額已經額滿，因此還未預訂住宿的朋友就須在周邊地區尋找住處了。

2.預約自駕停車場位置

只要持有停車場許可證的朋友，就可以透過抽籤形式抽選展望台接駁巴士車票，中選者以信用卡立即付款後，就能取得「駐車許可證」及「接駁巴士券」。現時根據官網顯示，展望台門票所剩無幾，想在展望台上欣賞美景的話要快點行動啦！

1日券（活動入場券+停車場預約）：4,000円 (最多10名乘客) 展望台門票： 1,000円 / 人 停車場開放時間12:00 – 20:30 預約網址：https://gassho-travel.com/cn/lightup2020-parkinglot/

3.參加白川鄉點燈旅行團

日本許多旅行團公司都會舉辦參加點燈的旅行團，亦可透過「白川郷 ライトアップ ツアー 2020」或「白川鄉 點燈 旅行團」等關鍵字搜尋適合自己的旅行團。

4.乘坐點燈活動專用巴士

為配合白川鄉點燈活動，經由白川鄉的高速巴士公司講特別安排夜間觀光高速巴士。巴士採預約制，由即日起開始接受預約，記得選擇「望台シャトルチケット付き」才包含望台接駁巴士車票。

從高山乘坐巴士的旅客： 濃飛巴士 https://www.nouhibus.co.jp/sale_shirakawago_illumination_zh/

從高岡 / 新高岡乘坐巴士的旅客： 加越能巴士 http://www.kaetsunou.co.jp/7555/

從富山乘坐巴士的旅客： 富山地方鐵道 https://www.chitetsu.co.jp/wp-content/uploads/2019/08/51e5e34387fd33ac8ebb405a91a0b027.pdf

由於展望台設有人數限制，未必人人都有機會登上展望台俯瞰合掌村夢幻美景，但大家仍可以留在村內，近距離欣賞合掌村。不過，沒有預約參加點燈活動的遊客就要留意，點燈活動當天，停車場和展望台分別於14:00和15:00關閉。

利用公共交通前往白川鄉

【由東京出發】

1. 東京站->富山站->白川鄉

在東京車站乘坐北陸新幹線 KAGAYAKI 前往富山站（約 2 小時 11 分鐘，12,960円），再轉乘濃飛巴士前往白川鄉（約 1 小時 25 分鐘，1,730 円）。

全程約 3 小時 36 分鐘，價錢合共 14,690 円。

2.東京站->新高岡站->白川鄉

在東京車站乘坐北陸新幹線 KAGAYAKI 至新高岡站（約2小時 53分鐘，13,300円），再轉乘加越能公車前往白川鄉（約 2 小時，1,800 円）。

全程約 4 小時 53 分鐘，價錢合共 15,100 円。

3. 東京站->金澤站->白川鄉

在東京車站乘坐北陸新幹線 KAGAYAKI 至金澤站（約2小時 31分鐘，14,380円），再轉乘濃飛巴士前往白川鄉（約 1 小時 15 分鐘，2,000 円）。

全程約3 小時 46 分鐘，價錢合共 16,380 円。

【由名古屋出發】

名古屋站->白川鄉

在名古屋車站乘坐岐阜巴士直達白川鄉，約 2 小時 50分鐘，費用為單程4,000円，一次過購買來回車票則只需 7,200円。

【由高山出發】

高山站->白川鄉

在高山站轉乘濃飛巴士前往白川鄉（約 50 分鐘，2,600 円）。

【由大阪出發】

大阪站->金澤站->白川鄉

在大阪乘坐 JR 特急 THUNDERBIRD 前往金澤站（約 2 小時 44 分鐘，7,260 円），再轉乘濃飛巴士前往白川鄉（約 1 小時 15 分鐘，2,000 円）。

全程約 3 小時 59 分鐘，價錢合共 9,260 円。

白川鄉冬季衣著貼士

點燈活動進行期間，氣溫大約是 -10 - 0℃，因為下雪的關係，地面較滑，因此一定要穿上防滑鞋，另外應穿上防水的有帽外套，避免雪弄濕衣服，導致感冒。

關於白川鄉合掌村

白川鄉保存了日本古代住宅合掌造的建築，屋頂用茅草製成，形狀猶如雙手合掌一樣，因而叫作合掌造。白川鄉合掌村因為稀有，被聯合國列為世界文化遺產，而且四季景色都非常漂亮，因此每年都吸引大量遊客到訪。