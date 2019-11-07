台灣便利店11月零食新品　Baileys特飲、GODIVA蛋糕、P助棒棒糖

【定期更新】台灣旅行其中一個必備行程，便是到便利店尋寶，無論是7-11或是全家都會定期推出限定商品及零食，為你推介11月新品，包括：7-11與GODIVA聯乘的「紅寶石朱古力慕絲蛋糕」、全家的MONBANA朱古力系列、Baileys櫻桃甜酒朱古力特飲，絕對充滿話題性！即刻Bookmark，加入台灣便利店的掃貨行程！

台灣便利店11月新品速遞

踏入11月台灣推出好多新奇有趣的零食新品，其中有知名品牌GODIVA、MONBANA、Baileys等聯乘的話題商品，更推出不少極具秋日風情的美食！

按圖睇「台灣便利店11月新品」有咩食！

【1】7-11｜GODIVA「紅寶石朱古力慕絲蛋糕」售價NT.$159

【1】7-11｜GODIVA「紅寶石朱古力慕絲蛋糕」(圖片來源:IG@rappit716)

台灣7-11再度與GODIVA合作，推出紅寶石朱古力慕絲蛋糕，顏色浪漫吸睛，中間內餡放上覆盆子醬以及香脆朱古力碎片，再配上紅寶石朱古力所製成的粉紅色慕絲，外層則是朱古力蛋糕，一口咬下就能吃到4種口感，而且只售港幣HK$40，但留意全台灣限量只售20萬個，想嘗鮮的朋友要把握機會！

【2】全家｜Baileys甜酒朱古力特飲售價NT.$79

【2】全家｜Baileys甜酒朱古力特飲 (圖片來源:meishijournal)

全家再度與Baileys合作推出兩款人氣特飲，包括櫻桃甜酒朱古力特飲及甜酒Latte特飲，前者將香濃熱朱古力加入溫牛奶，每一口都能嘗到濃郁黑櫻桃果香與重烘焙的朱古力香氣，後者在咖啡內加入來自愛爾蘭的香濃奶酒，Baileys不要錯過！

【3】7-11｜黑糖珍珠奶茶朱古力售價NT.$25

【3】7-11｜黑糖珍珠奶茶朱古力 (圖片來源：Foody吃貨)

台灣7-11新推的黑糖珍珠奶茶朱古力，一包有8大顆，外層是黑糖鮮奶味的朱古力，中間的珍珠其實是帶有嚼勁的黑糖軟糖，咬久了珍珠會漸漸融化，黑糖味更濃！

【4】全家｜抹茶梳乎厘布丁售價NT.$ 48

(圖片來源:walkerland.com)

全家再度推出梳乎厘系列新品，是次新推的抹茶梳乎厘布丁，口感同樣豐富，鬆軟的梳乎厘蛋糕，配上香滑的忌廉、抹茶布丁及濃郁的焦糖醬，極富口感。

【5】7-11｜P助兔棒棒糖售價NT.$69

(圖片來源:IG@celine.0621)

P助與粉紅兔兔推出6款不同表情的棒棒糖，造型可愛，做手信都非常適合！吃完之後還能將外殼當作擺設，粉絲一定要衝去掃貨。

【6】全家｜MONBANA朱古力系列售價NT.$89

來自法國的「MONBANA巧克力」(圖片來源:台灣全家)

全家「朱古力大賞」由即日起推出超過40種朱古力商品，其中最令人驚豔的就是來自法國的「MONBANA朱古力」，這一次推出4種口味，分別是海鹽牛奶朱古力、Cappuccino朱古力、焦糖杏仁黑朱古力及72%黑朱古力，售價皆為台幣89元。

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