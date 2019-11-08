FrozenII | 《魔雪奇緣2》日本期間限定café　必搶Elsa、Olaf精品

迪士尼動畫《魔雪奇緣》（《Frozen》）人氣席捲全球，為迎接即將上映的續集《魔雪奇緣2》（《Frozen II》），日本OH MY CAFÉ將於11月15日起，於6個城市開設期間限定主題café，包括東京、大阪、北海道等地。身為《Frozen》粉絲的你，如果在這段時間到日本旅行的話絕對不能錯過！

《魔雪奇緣2》主題café將於東京、大阪、京都、北海道、名古屋、福岡6個城市開設，最遲到明年2月結束，根據不同地方而定。

食物和餐飲造型都以動畫角色為靈感設計，包括Anna最喜歡的芝士雞肉三文治及番茄湯、Olaf白汁肉丸、以Elsa禮服的顏色為靈感的檸檬冰沙、印上主角圖案的芝士蛋糕奶茶等。

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除了以《魔雪奇緣2》為主題的餐點外，café還同時售賣超過20款動畫主角Elsa、Anna和Olaf的周邊商品，精美程度必定令粉絲瘋狂！

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【東京】 地址：OH MY CAFE TOKYO(東急プラザ表参道原宿店) 日期：2019年11月15日至2020年1月13日

【大阪】 地址：kawara CAFE&DINING心斎橋店 日期：2019年11月16日至2020年1月13日

【名古屋】 地址：kawara CAFE&KITCHEN名古屋PARCO店 日期：2019年11月16日至2020年1月19日

【北海道】 地址：カフェ インターリュード 日期：2019年11月21日至2020年1月19日

【福岡】 地址：kawara CAFE & DINING KITTE博多店 日期：2019年12月5日至2020年1月19日

【東京】 地址：gelato pique cafe 玉川高島屋S・C店 日期：2019年11月29日至2020年1月26日