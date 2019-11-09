【日本旅遊】盤點8款機場必買手信　方便免稅上機前一次打包！

出國玩不能忘了帶幾件伴手禮回去孝敬家人、分享給朋友，來到日本更是有多到買不完、逛不完的選擇，但短暫的假期難得出國玩，常常玩到忘了要採買手信，看著登機的時間愈來愈近了，該怎麼辦？別擔心～以下就為大家介紹日本機場必買伴手禮，讓你放心跑行程，也可以在上飛機前最後一刻打包所有特產與手信！

機場戰區在這裡

首先就要先了解機場的樓層分佈，才能快、狠、準的鎖定免稅商品區！

羽田機場

羽田機場的入境大廳位在2樓，而位在4樓的「江戶小路」就是主要的戰場，所有免稅商品、餐廳都位在此，營業時間從早上6點到晚上11點。

羽田機場樓層分佈（羽田機場官網截圖）

成田機場

成田機場的購物區主要為在第一航廈及第二航廈，第一航廈3樓的伴手禮商品可說是應有盡有，4樓則有不少服飾品牌；第二航廈4樓出境前的商店街和出境後的免稅商品和藥妝就是主要戰場。

成田機場第二航廈樓層分佈（成田機場官網截圖）

芝士蛋糕、生朱古力… 即睇日本機場8款必買手信！（點圖瀏覽）↓↓↓

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以上日本機場必買伴手禮分享大家，這樣去日本玩就不必再挑選伴手禮煩惱，也不用在行程中特別安排時間，只要提早一點點抵達機場，知名人氣手信和土產就能在商店街一網打盡！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於日本機場必買｜羽田成田機場樓層＋伴手禮指南，起司蛋糕 生巧克力買好買滿】