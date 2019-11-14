台北延三夜市｜台灣人推介3間米芝蓮店　老字號湯圓、古早味米糕

位於大橋頭捷運站的延三夜市，名氣雖然沒有台北其他夜市大，但是台北人的私房景點，其中3間更在今年首度獲得米芝蓮推介，想知有什麼好吃就要看下文了！

【1】高麗菜飯 原汁排骨湯

延三夜市有家無名的高麗菜飯、原汁排骨湯檔攤，店舖隱身在轉角處的巷弄內，開業12年只賣經典菜式高麗菜飯、原汁排骨湯，依然大受歡迎，今年更分別獲得米芝蓮推介及2019台北夜市打牙祭TOP10必吃名單之一，實力非凡！

高麗菜飯 原汁排骨湯 (來源:IG@bowbowyunc)

高麗菜飯、原汁排骨湯無論是食物或裝潢都散發濃濃的古早味道，一排小木椅、用紅磚砌成的矮牆與灶爐，店舖只賣高麗菜飯和排骨湯，高麗菜飯20元（HK$5）、原汁排骨湯70元（HK$18），菜飯粒粒分明帶蔬菜的甜味，排骨湯清甜不油膩，燉得恰到好處，直接拿起來吃特別過癮。

灶頂原汁排骨湯高麗菜飯 地址：台北市大同區延平北路三段17巷2號 時間：11:00-20:00（週一休） 價格：高麗菜飯20元，原汁排骨湯70元

【2】老字號 施家鮮肉湯圓

位於延三夜市有家開業55年的老字號「施家鮮肉湯圓」，是當地人推薦的平價美食，更曾獲各大新聞媒體介紹，曾被票選為元宵節台北市最有人氣湯圓店，本年度更首次入選米芝蓮！

(來源:IG@tenshin_natsume)

店內招牌「施家鮮肉湯圓」，肉汁濃厚，店舖細選一年以上的圓糯米，每粒湯圓的外皮都歷經洗滌、浸泡、磨漿、脫水、攪拌等過程，步驟嚴謹，湯圓入口滑嫩軟綿，咀嚼起來帶淡淡的糯米味，而且肉餡湯汁多富油香，絕對是必食之選！除了湯圓，店內亦有其他美食提供，如：佛跳牆、香菇肉飯等。

+ 3 + 2

施家鮮肉湯圓 地址：台北市大同區延平北路三段58號 電話：（02）2585-7655 時間：11:30-23:00 價格：鮮肉湯圓55元，焢肉飯55元

【3】古早味 大橋頭筒仔米糕

創立於1973年，營業至今逾40年的大橋頭筒仔米糕，是許多老台北人的早餐回憶，大橋頭老牌筒仔米糕有瘦肉、肥肉可選，其他還有豬血湯、丸子湯、蚵仔湯、豬肝湯、海陸湯、雙拼湯等湯品可選，價格從台幣30元起到80元。店舖本年度更首次入選米芝蓮！

店內的米糕看似簡單，但吃過的食客都大讚，淋上甜醬加點蘿蔔辣椒，軟嫩的肥肉入口後隨即散開，油脂香為令米糕更惹味，絕對是古早味美食。