台中4大新夜市｜太原夜市交通便利成新寵　4大必食小吃推介

台中夜市之多，相信大家去一次旅行的話也逛不完。由2018年至今，台中至少開了5個新夜市，當中的太原夜市因為交通便利，而且旁邊有個大型免費停車場，成功成為台中市民的夜市新寵。繼上次介紹過的旱溪夜市，《香港01》旅遊記者這次會將介紹4大當地人推介的必食小吃。

太原夜市佔地雖大，但路線規劃得很好，攤檔多又不重複，能夠吃到的美食種類很多。更重要的是，太原夜市的免費大型停車場可以停車，對台灣人來說十分方便，假如港人去自駕遊也十分便利。

【1】三合院脆皮腸 —— 古早味滷味

去台灣的夜市搵食，經常會見到大量滷味攤檔，而且總是大排長龍，台灣的民眾都會外賣一些回家加餸或送酒。

三合院古早滷味的特別，在於它製作時是以彰化老師傅秘方滷製而成，有著濃濃的古早味。攤檔先淺滷來保留食材的原味和口感，再配上獨家秘製的醬汁，辣中帶甜又清爽，讓人忍不住多吃幾塊。

攤檔的炸豬皮是最快被搶完的滷味，不但入口又軟又好咬，加上入味的滷味醬汁就能令人食指大動。

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+ 6 + 5 + 4

三合院脆皮腸 營業時間：星期四至一 17:30-00:30 地址：台中市北屯區廍子里太原路三段與環中東路三段口

【2】洪鼎牛蒙古烤肉 —— 大份夾抵食，CP值最高

雖然一份要新台幣170不算很便宜，但勝在份量超多而且蔬菜任夾，幾乎是兩人份量，CP值超高。白飯、飲料、熱湯都不用另外加錢。先選想吃什麼肉，然後再去夾想吃的蔬菜，大家可以選擇芽菜、蘿蔔、豆腐、洋蔥等，老闆之後會在40秒內幫你炒好餸菜。

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+ 8 + 7 + 6

洪鼎牛蒙古烤肉 地址：台中市北屯區太原路三段太原觀光夜市 營業時間：星期五至一 00:00–12:00 / 17:30–00:00 ； 星期二 00:00–12:00 ； 星期四 17:30–00:00 ； 逢星期三 休息

【3】樂糕souffle —— 用心製作的梳乎厘

大家逛台灣夜市的話，很少會有西式甜品，但太原夜市就有個用心製作的梳乎厘攤檔，吸引不少人買份打卡。老闆每次都為客人即製不同口味的梳乎厘，大家都覺得等10分鐘也十分值得。

樂糕souffle的梳乎厘有鹹有甜，一般提供原味、熔岩起司、提拉米蘇和焦糖卡士達口味，有時候會推出其他口味。不管吃哪種口味，網友們都一致表示「很好吃」！

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+ 8 + 7 + 6

樂糕souffle 地址：太原觀光夜市（位子在第一排24號） 營業時間：星期四至一 17:00至售完

【4】KACHI泡芙 —— 人氣炙燒泡芙外脆內軟

超有名的甜品KACHI泡芙繼逢甲夜市之後，最近也一直在太原夜市出沒！KACHI泡芙沒有固定的攤檔位置，所以能否遇到也要靠運氣，但有網友提醒星期五至日能遇到的機會較大。

攤檔的炙燒泡芙更是必食美食。先在泡芙中心挖個洞，然後填滿忌廉，並在上篇鋪一層吉士醬，加上焦糖後再用噴火槍燒成焦糖脆皮，十分邪惡。

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+ 3 + 2

KACHI泡芙 地址：太原夜市內不固定位置 營業時間：基本上五六日會擺攤

另外，除了太原夜市，台中由2018年至2019年間還開了至少3個台中夜市。大家可以跟著地址去探索一下：

【1】太原夜市

地址：台中市北屯區太原路三段

營業時間：星期四至一 17:30-00:00

電話：+886 908 368 768

【2】靜宜夜市

地址：台中市沙鹿區靜宜大學附近號

營業時間：星期一、三、四 18:00-00:30

【3】大慶夜市Fun到嗨

地址：台中市南區建國南路一段208號

營業時間：星期三、六、日 17:00-00:00

電話：+886 933 239 981

【4】瑞豐國際美食村

地址：台中市南屯區龍富十七路8號

營業時間：星期四至六 17:00-23:45 ; 星期日 00:00-23:45

電話：+886 928 870 585