士林夜市休業｜士林以外台北4大夜市　網民力推寧夏、饒河街夜市

港人到台北旅遊必去的士林夜市，突然宣布示美食區暫停營業一個月，大家最快也要到12月才能見到夜市的全新面貌。計劃了去士林夜市的大家記得注意，避免撲空！《香港01》旅遊記者整理了網友推介士林夜市以外的4大夜市，讓大家可事先計劃搵食。

台北市政府市場處表示，為了給民眾提供更安全、舒適的用餐環境，士林市場由11月1日起暫停營業1個月，進行公共管線及營業設備全面整修，並在12月以嶄新面貌呈現。屆時，士林夜市中的士林市場地下1樓美食區將暫停營業。為免大家撲空，記者已經準備好另外4大台北人推介的夜市給大家。

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【1】寧夏夜市 —— 台北網友最推薦夜市第一名

寧夏夜市被台北網友稱為「最好逛夜市」、「最美味夜市」等，雖然佔地較其他夜市細，但每個攤販都十分有特色，而且味道都有一定水準，普遍不會「中伏」。

當地人推薦必食美食：方家雞肉飯、林記臭豆腐、花生捲冰淇淋、劉芋仔香酥芋丸、泡菜捲麵餅、鬍鬚張魯肉飯、甘記燒仙草、祥記純糖麻糬

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寧夏夜市 地址：台北市大同區寧夏路 營業時間：每日 17:00-01:00 電話：+886 987 456 794

【2】饒河街觀光夜市 —— 士林夜市以外的第二大著名夜市

饒河街觀光夜市是台北市最早的觀光夜市，規模並不大，但勝在攤位夠集中。自從捷運松山站開通後，交通方便了不少，也多了許多遊客冒名而來。

當地人推薦必食美食：陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆臭豆腐、包心龍珠、東發號蚵仔麵線、魷魚大王、阿國滷味

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饒河街觀光夜市 地址：台北市松山區饒河街 營業時間：每日 16:00-00:00 電話：+886 2 2763 5733

【3】南機場夜市 —— 全台北CP值最高的小吃集中地

南機場夜市可以說是台北夜市中的傳奇，因為有傳「不好吃的店家，基本上無法在南機場立足」！由於南機場夜市不屬於觀光夜市，幾乎沒有觀光客，只有台北人光顧。夜市內不少美食便宜又大份，而且生意好到不特別排隊就隨時買不到。

當地人推薦必食美食：山內雞肉飯、阿男麻油雞、基隆黑輪綜合甜不辣、秋月日式炸豬排、南機場無名蛋餅、曉迪筒仔米糕、岡山肉燥飯

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南機場夜市 地址：台北市中正區中華路二段307巷 營業時間：每日 17:00-00:00

【4】基隆廟口夜市 —— 細細夜市吃盡全台灣小吃

基隆廟口夜市的小吃早已聞名全台灣3、40年，小吃種類眾多，價錢又公道，走了進去幾乎嘴巴沒有停下來的一刻。夜市的著名小吃有鼎邊趖、天婦羅、肉羹、蚵仔煎與魯肉飯等，另外還有不少海鮮和香烤肉類，想得到的美食都應有盡有。不過，基隆廟口夜市的位置比較遠，大家可以到台北火車站坐火車到基隆火車站，再步行約10分鐘。

當地人推薦必食美食：豆籤羹、奶油螃蟹、鼎邊銼、陳記泡泡冰、天天鮮排骨飯、天一香滷肉飯、吳記螃蟹羹

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