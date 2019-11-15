最時尚M記！名設計師重新改造法巴黎7間麥當勞　法式格調打卡必去

說起麥當勞，大家都會馬上想起黃色和紅色的經典標誌，但原來並非全球的m記都是一款一樣的設計。向來被稱為時尚之都的法國巴黎，當然有鮮明獨特的風格！麥當勞近年特意邀請意大利名設計師Paola Navone操刀，在三年間重新打造巴黎的7間麥當勞，將法式時尚和藝術融入店面，打造充滿法式格調的麥當勞。《香港01》旅遊記者為大家介紹充滿格調的法式m記，即將到當地旅遊的讀者記得去打卡！

店面的主色調是湖水綠色和白色。（dezeen）

其中一間最吸睛的門店是擁有30年歷史、位於巴黎第5區和13區交接處的奧斯特里茲門市（McDonald's Paris austerlitz）。Paola Navone一改麥當勞一直沿用的紅色和黃色為主色調，整個空間轉用較柔和的湖水綠色，加上清新感十足的灰白圓點印花點綴牆身，增加藝術感。

改造後的麥當勞看起來像一間文青風cafe。（dezeen）

餐桌和椅子就運用了平靜的藍色、活潑的橙色、綠色、紅色來裝飾，故意形成撞色，充滿時尚感。設計師特意使用不同種類的桌椅，包括手繪感的水藍色桌子、木製高腳椅、湖水綠的圓形椅、流線型設計膠椅等，打造不完美的美學！不能忽略的還有地板的設計，設計師使用黑白色印刷感紋路的瓷磚，帶點復古感的工業風！

😚😚😚按圖睇巴黎麥當勞的奧斯特里茲門市有多美😚😚😚

+ 7 + 6 + 5

設計師Paola Navone一共為巴黎7間麥當勞門店重新設計裝潢，包括位於Châtellerault、 Avignon、Farebersvillers、Gaillard、Sainte Eulalie及Pacé地區。