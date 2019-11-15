林志玲AKIRA婚禮場地解構　台南美術館及周邊3大古蹟文藝勝地推介

有台灣歷史文化古都之稱的台南市，有超過50個古蹟和歷史建築，充滿人文韻味，吸引不少遊客到台南遊玩，感受傳統與現代融合的文化。台灣藝人林志玲的婚禮更選擇了於其中一個古蹟——台南市美術館舉辦婚禮，以下為大家介紹台南市美術館及周邊3大古蹟文藝勝地，下次到台南旅遊不妨到這些地方走走！

【1】台南市美術館 —— 前台南警署

台南市美術館以1館及2館組成，1館前身為台南市警署，以古蹟建築為主體，前棟透過古蹟修復而成，後棟是由多個展廳組成的新建築，兩棟建築中間有一棵老榕樹。兩棟建築中間以走廊串連，2樓更設有戶外露台，氣氛靜謐，連台灣藝人林志玲也選擇在這裡舉辦婚禮。

2館由日本建築大師坂茂設計，建築走白色自然簡約風格，加上五角形玻璃屋頂，成為遊客最新的打卡熱點。

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台南市美術館 地址：台南市中西區忠義路二段1號 開放時間：星期二至五，星期日09:00 – 17:00，星期六09:00 – 21:00 星期一休息，年三十、初一、初二休館

【2】林百貨 —— 日治時期百貨公司

林百貨於1932年開幕，是台灣第二間、台南第一家的百貨公司，同時亦是台灣唯一有神社的百貨公司，在2013年重新整修後，主要售賣台南特產和文創商品。林百貨保留了當時的指針式電梯和日治時期的磚牆，亦保留了當時在頂樓設置的神社「末廣社」，呈現原本的古老味道。

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林百貨 地址：台南市中西區忠義路二段63號 開放時間：星期一至日10:30 – 21:30

【3】神農街 —— 文青老街

神農街原名「北勢街」，後來因街上「藥王廟」的主祀為神農大帝而取名為神農街。神農街全場大約100米，到處都是古老的房舍，街道掛上燈籠，晚上氣氛更加浪漫。神農街內有許多特色店舖，包括文創小店、小吃店等，例如著名生活雜誌「小日子」開設的商店。

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神農街 地址：台南市中西區神農街

【4】赤坎樓 —— 一級古蹟

赤坎樓經歷了明、鄭、清及日治時期300多年的變遷，相當具有歷史文化價值。赤坎樓原為荷蘭統治台灣時期興建，早期的漢人稱荷蘭人為紅毛，因此亦會把赤坎樓叫做「紅毛樓」，目前被列為台灣一級古蹟。入夜的赤坎樓格外漂亮，與白天的氣氛截然不同，不少網友都建議晚上前去。

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