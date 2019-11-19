東京燒肉｜5間高質抵食一人燒肉店推介　最平一間10円起跳！

近年開始流行獨遊，但有時想吃餐好卻令人大傷腦筋，尤其吃燒肉難免會有點尷尬，但最近有位愛吃燒肉的YouTuber「焼肉女子」親身實試，並推介東京5間高質抵食的一人燒肉店，最平一間只須10円起就可吃到，就連一人任食的燒肉店亦有推介，簡直是單身族福音。

【1】一人放題 赤坂燒肉KINTAN

店舖在2018年12月才開業，店內環境潔淨光猛，清一色採用吧檯座位，而且是少有供應一人任食的燒肉餐廳，店內共提供5種任食套餐，最平只須1,500日圓，即約108港元便可在限時29分鐘之內任食黑毛和牛、赤身肉、內臟等不同肉類部位，而店內採用無煙抽氣，不怕用餐後帶着煙味！

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赤坂燒肉 KINTAN 地址：東京都港区赤坂3-10-6Lulud AKASAKA2階 網址：wagyusyokunin-akasaka.owst.jp/ 備註：逢星期日休息，不能使用信用卡付款

【2】高質靚肉 高円寺肉合戦

店舖在今年4月才正式開幕，店內面積不算大，只提供11個吧檯座位，而每個座位都有獨立的燒烤爐，食客可自由地享用烤肉，店內的肉類選擇繁多，共提供約90款不同口味及部位的燒肉，選擇從10円一碟的內臟到超過300円的霜降牛肉都有，絕對是豐儉由人。

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高円寺肉合戦 地址：東京都杉並区高円寺北3丁目1-15杉山ビル1階 電話：03-5356-6299 營業時間：18:00-26:00，逢星期一休息

【3】抵食A5和牛 房家

這間房家是一間連鎖式韓國燒肉店，店舖特別之處是會買入一頭和牛，再分成不同部位供應食客，保證食材新鮮，更憑高性價獲得食客歡心，現時在東京已開了數間分店，而YouTuber「焼肉女子」是次推介的則是位於上野六丁目店，店內用餐環境共有兩個樓層，1樓主要為單身客人而設，2樓則是多人檯，記者推介店內的午市套餐，價錢由630-2,680日圓不等，還有白飯、湯品、泡菜、漬物無限供應，而且只須2,000多日圓，即192港元就能吃到A5和牛！

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一頭牛燒肉房家 上野六丁目店 地址：東京都台東区上野 6-6-6 電話：03-6806-0467 營業時間：午餐：11:00-15:00(l.o14:30)，晚餐：星期一至五17:00-23:30(l.o23:00)；六日11:00-23:30(l.o23:00)

【4】平價燒肉定食 やまと

位於吉祥寺的「焼肉定食 やまと」在今年5月才開幕，店舖由成立了20多年的老牌肉店經營，主打高質的一人燒肉定食，並提供多款肉類部位，定食分別有100、150及200克的重量可以選擇，價錢由790至1590日圓不等，亦有單品可追加，YouTuber「焼肉女子」亦大讚店家的燒肉出色，肉味香濃！

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燒肉定食やまと 地址：東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目11−1 營業時間：11:30-23:00(L.O.22:30) 官 網：http://www.kenkojp.com/

【5】立食燒肉 治郎丸

位於上野御徒町的「治郎丸」是間沒座位的立食燒肉店，店舖以「片」為單位，店家提供約30種肉品、內臟，並提供A4、A5等高品質肉品而且價格實惠，每片價格大約150日圓（約$11元）起，食客可以自行選擇想吃的肉品，除了和牛之外還有不少選擇，如烤肉必吃的大腸只須30日圓（約HK$2）起，每個部位的價格都清楚的寫在牆上，讓食客可在預算內享用到美味的燒肉。

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