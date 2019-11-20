【大阪燒肉】2019日本Tabelog大阪燒肉Top 5　最平約28港元一碟

日本的代表美食除了拉麵、壽司外，燒肉亦是本地人和遊客的最愛。日前，日本最大型美食網站Tabelog公布了2019日本「燒肉百名店」的排行，《香港01》旅遊頻道記者整理了大阪地區的頭五位，下次去大阪遊玩時不妨參考一下！

【第5位】板前焼肉一斗 天下茶屋本店 —— 口碑連鎖燒肉店

「板前焼肉一斗」是富有口碑的連鎖燒肉店，經常出現在電視節目和雜誌上，2018年亦同樣入選了「燒肉百名店」。餐廳集合了全日本的高級黑毛和牛，包括宮崎、鹿兒島、新潟、佐賀等，並展示在冷凍櫃裏，頗為壯觀。

店內環境寬敞，無論是與三五知己或團體用餐，都非常適合，但最好事先預約，否則建議避開用餐高峰時間前往。

+ 8 + 7 + 6

板前焼肉一斗 天下茶屋本店 Tabelog評分：3.74 地址：大阪府大阪市西成区天下茶屋東1-23-18 營業時間：星期二至日及公眾假期17:00 – 00:00（星期一休息） 人均價錢：約500港元

【第4位】万両 南森町店 —— CP值最高

「万両」的肉類高質，而且價錢實惠，CP值非常高。由於主要客人是當地日本人，因此只有日文餐牌。餐廳使用炭爐，以炭火燒出來的牛肉和豬肉都特別香。與其他燒肉店不同，「万両」進貨時一次過進整頭牛，因此稀有部位或內臟都一應俱全，包括牛心和牛胃，最便宜只需約28港元一碟。

店內的人氣款式包括幻のカルピ（夢幻牛肋骨）和厚切り特上塩タン（厚切特上鹽味牛舌），兩款都是數量限定，要吃絕對要提早去。夢幻牛肋骨油脂豐富，一頭牛只有大約3kg的份量，非常稀有。而牛舌則是黑毛和牛牛舌，口感厚實，嚼勁十足。

+ 11 + 10 + 9

万両 南森町店 Tabelog評分：3.74 地址：大阪府大阪市北区南森町1-2-14 ロイヤルハイツ 1F 營業時間：星期一至五17:00 – 01:00（Last order 00:30） 星期六日及公眾假期17:00 – 00:00（Last order 23:45） *2019年12月31日 – 2020年1月3日休息 人均價錢：約320港元

【第3位】焼肉政ちゃん —— 人氣老店

這間燒肉店位置比較隱蔽，雖然店舖面積較小，而且裝修較舊，但氣氛溫馨，老闆亦非常友善。牆上貼滿很多日本藝人的簽名，是一間口碑不錯的人氣小店。

餐廳的肉質質素佳，基本只用鹽、胡椒簡單調味，讓客人可以直接品嘗到肉類的原汁原味。

+ 6 + 5 + 4

焼肉政ちゃん Tabelog評分：3.85 地址：大阪府大阪市西成区鶴見橋3-8-21 營業時間：星期二至六17:00 – 不定 人均價錢：約640港元

【第2位】又三郎 本店 —— 頂級熟成牛肉

這間燒肉店位於巷弄裡，與一般日本燒肉店不同，走高雅西餐廳路線。餐廳主打熟成牛肉，經過熟成酵素破壞肌肉組織，肉質變得更加軟嫩，牛味更為濃郁。

牛肉來自宮城、鹿兒島等地，客人可以依照自己的喜好挑選牛肉，更可以像高級牛扒餐廳般，點選搭配的紅酒，別有一番風味。

+ 5 + 4 + 3

又三郎 本店 Tabelog評分：3.87 地址：大阪府大阪市住吉区長居2-13-13 長居パークホテル 1F 營業時間：星期一至日11:30 – 14:00（Last order 13:30），17:30 – 23:00（Last order 22:30） 人均價錢：晚市約640港元，午市約250港元

【第1位】生ホルモン処 おさむちゃん。—— 招牌巨型牛舌

這間大阪第1位、全日本總排行第5位的燒肉店，只有7個座位，基本上沒有預約就吃不到。老闆會親自為客人燒肉，令客人可以品嘗到最佳的口感，因此座位非常少。每日共有3個入座時段，分別是17:00、19:00及21:00，用餐時間為兩小時。

老闆曾經在精肉店工作，因此餐廳會供應一些來自日本各地的稀有部位，值得一試！而且老闆個性幽默搞怪，經常逗客人笑，用餐氣氛非常融洽。

餐廳的招牌之一是上塩タン（上等鹽燒牛舌），老闆會將一整塊牛舌切成片，然後再整塊放在烤盤上燒，畫面壯觀！

+ 5 + 4 + 3