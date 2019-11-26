森美旅行團3｜推介東京CP值高豚丼　挑戰免費餃子　體驗市區滑浪

香港人去東京玩就去得多，但東京還有不少平價美食和地方值得大家探索。由藝人森美、吳若希、丁子朗、麥美恩主持的旅遊電視節目《森美旅行團3》，11月25日於無綫電視（TVB）播出第一集，來次日本「森」度遊。

4人在第一日就落力玩轉東京，食盡兩公斤豚丼、與「爆食三姊妹」挑戰100隻餃子，及平食靚海鮮；又在市區體驗人工滑浪，最後森美更帶大家看價錢親民的藝術精品。

（文中提及的食物款式、價格，以《森美旅行團3》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

【1】「豚大学」東京豚丼專門店 —— 超抵2公斤勁巨型豚肉丼

「豚大学」是東京著名的豚丼專門店，曾在日本最大食評網站tabelog中，在東京豚丼類別之中，同時奪得綜合評分及CP值排名的首位，就連日本藝人山下智久都曾是座上客。豚丼有6個份量供客人選擇，主持丁子朗就在節目中直接挑戰2公斤的博士級豚丼，最後還飽到投降。

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豚大學 地址：東京都新宿区西新宿 7-4-5 電話：03-5937-3538 網址：https://butadaigaku.jp/

【2】餃子会館磐梯山 —— 食餃子的免費攻略

想在東京找到超抵美食，其實真的有不少選擇。在兩國的橫綱橫丁，餃子会館磐梯山就有提供免費餃子，森美更教了大家食到免費餃子的攻略。森美等人亦邀請了日本人氣大胃王組合「爆食三姊妹」中的「桝渕祥与」一齊挑戰食100隻餃子，過百隻餃子同枱實在場面震撼。

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餃子会館磐梯山 地址：東京都墨田区両国 3-24-2 電話：03-36340-0456

【3】鷹丸水產 —— 超平價足料海鮮

第三站，4位主持去到新橋的鷹丸水產，歎盡大量抵食又足料海鮮。能維持海鮮優質又低價，事緣店主是豐洲市場批發商，會把貨物帶到水產店寄賣。森美等人在鷹丸水產食的刺身真的超吸引，而且5人份量不到400港元。

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鷹丸水產 地址：東京都港区新橋 2-12-16 電話：03-6812-7148 網址：https://www.takamaru-inc.com/sp/

【4】SPORU大井町 —— 東京市區大玩人造滑浪

2020年奧運加入滑浪項目，或許令大家都想體驗一下滑浪。但在城市裡滑浪到底有沒有可能？答案是有！大井町的SPORU就提供連裝備的50分鐘滑浪體驗，期間還有專人指導，不用到海灘也能滑浪，而且安全很多。

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SPORU大井町 地址：東京都品川区広町 2-1-19 電話：03-3775-1827 網址：https://www.sporu.jp/

【5】MoMA Design Store表参道 —— 貼地的藝術體驗

跟別人說自己要去看藝術品，隨時給人感覺「故作高檔」，但藝術品也可以很親民。森美介紹的MoMA Design Store表参道就是紐約現代藝術博物館唯一一間海外分店，店中集合世界各地的設計師產品，即使不買藝術精品，也可以把商品當藝術品看。

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