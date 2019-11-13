離地自由行｜俄羅斯5大特色美食　傳統俄式羅宋湯加一種菜更出色

說起俄羅斯的美食，大家或許會想起羅宋湯，《香港01》旅遊記者就訪問了《離地自由行》主持人袁學謙（Benedict），他推介了五款必吃的俄羅斯美食，包括正宗羅宋湯、矜貴的魚子醬、帝王蟹和海膽，還有較少人認識的斯拉夫菜式！

【1】必食新鮮海鮮 —— 即開即食海膽

Benedict首先推介的是海鮮，他指摩爾曼斯克的海膽只售約港幣20至30元，但可以即開即食，非常新鮮！他更形容當地的海膽比起享負盛名的日本海膽更好吃，吃下去充滿海水的味道！他更指吃下去時海膽仍有點結冰，但口感非常creamy！而在香港賣上千元的帝王蟹於當地只售約港幣800元，非常划算！海鮮愛好者到俄羅斯不要錯過海膽和帝王蟹！

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【2】俄羅斯必食海鮮 —— 帝王蟹

Benedict亦推介當地的帝王蟹，在香港賣上千元的帝王蟹，當地只售約港幣800元，非常划算！海鮮愛好者到俄羅斯不要大大隻的帝王蟹！

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【3】矜貴黑金 —— 鱘魚魚子醬

魚子醬也是到訪俄羅斯必食的美食！Benedict指當地的魚子醬產量多，因此售價較其他國家便宜不少。他稱一桶約300克的魚子醬，最便宜的牌子只售約港幣40至50元。俄羅斯亦出產被稱為「黑金」的鱘魚魚子醬，不過價格就昂貴得多！10克的鱘魚魚子醬就已售港幣1000元，比香港售的鱘魚魚子醬便宜約五分一！

Benedict亦有上堂學習如何品嚐魚子醬，原來品嚐魚子醬時不可使用金屬匙羹，要用珍珠製造的匙羹才能最好地品嚐出魚子醬的真正風味，非常講究！他補充若要認真品嚐魚子醬，要先將一匙魚子醬放在手背上，不加任何調味，再舔一口才能品嚐最原始風味的魚子醬！他補充不少人會以酸忌廉、蛋白或蛋黃等配上魚子醬一起食用，不過他自己就最愛沒無調味的魚子醬！Benedict就指品嚐魚子醬時會配上香檳，因為香檳的氣泡與魚子醬非常相配，而傳統的俄羅斯人就多以伏特加配魚子醬，認真厲害！

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【4】紅菜頭做主角 —— 傳統羅宋湯

至於羅宋湯，港式的羅宋湯通常都有大量蔬菜，但傳統羅宋湯的主角其實是紅菜頭，Benedict更形容沒有紅菜頭的羅宋湯就不能被稱為羅宋湯！紅菜頭可以增添湯底的顏色，亦可以令湯底變得更鮮甜和出色！不過傳統羅宋湯會加上酸忌廉，Benedict就說吃得多港式的羅宋湯，所以不太習慣加入酸忌廉的羅宋湯，因為口感與港式的完全不同，吃下去時覺得有點奇怪！

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【5】油炸食物為主 —— 斯拉夫菜

另外，Benedict亦有補充斯拉夫菜是到訪俄羅斯必試的美食，不過他本人就不太喜歡斯拉夫菜式，因為大部分都是經過油炸和醃製過的香腸等，但因為香港較少見斯拉夫菜，所以仍然是必試之選。

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