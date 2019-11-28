台灣鐵路｜3大卡通主題列車搭乘攻略　幾米P助兔Kitty打卡環島遊

台灣的彩繪列車愈來愈萌了，最近高鐵、淡海輕軌都相繼推出彩繪列車，如高鐵推出日本插畫家KANAHEI創作的「P助與粉紅兔兔」列車、淡海輕軌推出幾米主題列車，每一節車廂都有不同的款式，除了打卡更有不少服務提供，想與可愛的卡通環島遊？一起看下文介紹的台灣3大卡通主題列車吧！

【1】幾米主題列車 淡海輕軌

適逢淡海輕軌下月即將通車滿一年，新北捷運公司日前特地推出3列期間限定的「幾米主題彩繪列車」，3大列車主題分為《奇幻森林》、《動物樂園》和《漂浮城市》，整個車廂都布滿可愛的幾米彩繪，車身內外結合小女孩、漂浮帽子與城市意象等繪本圖像裝飾，牆上和地板都是幾米的手繪圖畫，像置身於畫作的國度之中，而畫作的主角們亦會跟乘客一同坐在車廂裏，角色服飾會因應每輛車的主題而有不同！幾米粉絲絕對要朝聖！

淡海輕軌路線

沿線從紅樹林站至終點崁頂站，全程7.3公里沿途共計11座車站，搭乘時間約需25分鐘，其中在紅樹林站月台，每日還有固定時段將安排一列主題列車停放，可供遊客拍照打卡之用！

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淡海輕軌幾米主題列車開航資訊 查詢：https://www.ntmetro.com.tw/ 備註：為方便遊客參觀拍照，每日會有固定時段停靠一列主題列車於紅樹林站月台，提供大家欣賞

【2】P助與粉紅兔兔 台灣高鐵

台灣高鐵近日推出人氣卡通P助與粉紅兔兔的彩繪列車，將高鐵原本單調的橘色和白色車廂，換上可愛的粉紅兔兔與P助，每一節車廂都有不同的款式，如開心自拍的P助、化身查票人員的兔兔等，於車廂內亦有P助與粉紅兔兔的頭墊巾，十分可愛。

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除了有彩繪列車之外，高鐵也同步推出一系列的超萌的紀念商品，如：文具系列、護照套、化妝袋、兔兔、P助的列車長造型玩偶和吊飾等，粉絲不要錯過！

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列車時間表

P助與粉紅兔兔彩繪列車的預計行駛日期由即日起至2020年9月，想乘坐彩繪列車的朋友要留意高鐵彩繪列車時間表。(來源:台灣高鐵)

查詢:https://www.thsrc.com.tw/index.html

【3】Hello Kitty彩繪列車 環島之星

由台鐵、易遊網聯同台灣Sanrio共同合作的「環島之星Hello Kitty彩繪列車」，車廂內外都選用Hello Kitty 同台灣在地旅遊元素做主題。而車廂配置上，除座位區外，更設有吧檯餐車區、卡拉OK區同DIY區，更推出 Hello Kitty 相關餐點同獨家商品，列車由今年7月啟航，計劃行駛3年，而列車每日共有兩班次，由台北發車，分別順時針及逆時針環島運行。Hello Kitty迷，可以準備同Kitty一齊環島遊了！

👇👇按圖可愛車廂設計👇👇

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行駛地圖（圖片來源: 易遊網、交通部臺灣鐵路管理局）