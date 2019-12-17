【韓國美食】超詳細！弘大街頭小食地圖攻略　必試OZZANG炸魷魚

去外國旅遊時，品嘗那個國家地道的街頭小吃才是旅遊的真味！每一個國家都有自己獨特的街頭美食，韓國更是如此。看韓劇的時候，經常可以看到男主女主在路邊小攤上吃東西的情景，冬天是熱騰騰的辣炒年糕，夏天是外形可愛的雪糕，真叫人垂涎三尺。一個國家的文化與流行往往就體現在最日常不過的街頭小攤上了，所以到韓國旅遊時，除了品嘗美食店的佳餚，路邊攤的市井美味也千萬不能錯過。今天跟隨小編來年輕人的天堂——弘大體驗一下美味的韓國街頭小吃吧！

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1號美食小街

首爾地鐵2號線弘大入口站9號出口出來，就是人潮擁擠的弘大地區了。一出地鐵站，就能看見左手邊的KFC肯德基，往左拐是一溜的街邊攤鋪，有女生喜歡的首飾頭花、貓貓狗狗的寵物衣服等等小玩意。繼續往前走就是一家家韓國小吃大排檔。

韓國的這種流動小攤一般都是橘色、黃色和綠色的，叫做포장마차，這一帶共有3、4個檔口，主要賣韓國最經典常見的小吃，如辣炒年糕、魚餅串、油炸、雞肉串等等。想要體驗韓劇中傳統街邊小吃攤的味道，就從這裏開始吧！

辣炒年糕是將細細長長的韓國年糕加上甜辣的辣椒醬炖煮而成的，有時也會加入餃子、魚餅串、煮雞蛋等等，顏色雖然看起來火辣辣的，但是味道確是甜中帶辣，小孩子也很喜歡的。弘大街頭小吃攤的辣炒年糕一份在2,500韓元左右，2個人吃一份就很充足了，吃的時候可以與免費的魚餅湯一塊喝，很解膩。如果吃不得辣的話，推薦您嘗試魚餅串。魚餅串是將魚餅串在簽子上煮著吃的小吃，吃的時候不需要特意點單，從小吃攤上拿自己想吃的串燒就可以了。吃完後把簽子的數量告訴店主然後付錢即可，一般都是500韓元一條。

不過，嗜肉的小編最愛的還是雞肉串！都說梨大正門的雞肉串最好吃，連挑剔的女大學生們都能征服，不過小編覺得弘大的雞肉串也不差！用鮮嫩的雞肉製成的雞肉與大蔥、辣椒串成一串兒，上面刷上秘製的調味醬汁充分烤製之後，香噴噴的雞肉串就出爐了。有鹽烤、香辣、原味、BBQ等幾種口味。吃到最後，如果覺得大口扯著雞肉不太雅觀的話，可以用攤口掛著的剪刀將串枝剪短後再吃！

2號美食小街

接下來要介紹的「弘大2號美食小街」可是重頭戲呢！弘大最流行最有名的小吃都集中在這一條窄窄短短的小巷子裏。首先告訴大家如何前往吧，從弘大入口站9號出口出來後一直往前走，直走到一個大的十字路口，對面是神仙雪濃湯，過馬路後向左拐，沿著大型服裝品牌店「FOEVER 21」一直往前走，大約5分鐘後會看就韓國化妝品托尼魅力，然後向右拐進去，稍走一小會就會看見人氣3D美術館——Trickeye特麗愛3D美術館，前面即是人氣很旺的美食街頭小吃一條街了。

這小小的一條短巷就隱藏著十幾家街頭美食，從吉拿棒、可麗餅、章魚丸子到韓式香腸等等，應有盡有。其中就有近年夏天曾引起轟動的「超長窩夫餅」，窩夫一般都是圓圓的，但是這裏卻獨具匠心，制作成40厘米長的窩夫，餅上擠了厚厚的忌廉之後根據喜歡的口味再淋上草莓、藍莓或朱古力醬，軟軟的窩夫餅配上濃鬱忌廉香，吃後讓人回味無窮。而且這麽霸氣的窩夫餅僅需1,990韓元，真是物美價廉的最高典範！今年，這家窩夫餅店又推出新款「wa-corn窩夫餅甜筒」，將窩夫餅做成香脆的脆筒後，裏面放上美味的炸雞與薯仔，最下面是層沙律，一個僅需2,990韓元。

旁邊小店的「雪糕鲷魚燒」也是大受歡迎的小吃，豐厚的蛋漿製成鲷魚造型的外皮，裏面灌滿乳酪，還插上裹著朱古力的水果串，外熱內冷的口感非常奇特新鮮。夏天還可以嘗嘗這裏的新品「意式牛角包雪糕」，麵包與雪糕的甜美搭配真讓小姑娘們愛得不得了。

從小巷子出來後，右邊的道路有一家最近常常大擺長龍的蛋糕店，他家最吸引人的就是讓人難以想象的價格。在韓國蛋糕一般都要1萬5千韓元以上，但是這裏所有的單層蛋糕僅需1萬韓元。你有可能會說「便宜沒好貨」吧？結果會讓你大出意外，這家名為「chou」的蛋糕店出品的蛋糕絕對精緻可愛。

繼續往前走，會嗅到超香的燒烤味，那就是出名的OZZANG炸魷魚。「OZZANG」炸魷魚經紙袋包裝後就像一束包裝好的鮮花，構思真是太奇妙了。不同於傳統的炸魷魚，OZZANG直接將整隻大魷魚油炸後加入調味，整個魷魚不僅外焦內嫩而且還保留了魷魚自身的勁道感。這飽滿肥碩富有彈性的一整隻大魷魚可選擇三種口味，原味、辣味和蜂蜜洋蔥味（6,000～7,000韓元），其中人氣最高的首推香辣口味。如果想給她一份驚喜的話，送花不如就送盛開的OZZANG吧。

3號美食小街

從2號美食小街吃飽後，繼續往前走，經過觀光警察亭，在雪糕店snow spoon的十字路口，就是小編要為大家介紹的3號美食小街了。粉紅色的小檔口非常顯眼，這裏一共有3家，分別經營長窩夫餅、炸大魷魚和彩虹棉花糖。其中的「KING KONG窩夫餅」店在弘大非常有名氣，人們常常大排長龍，只為一嘗店內的「麻藥窩夫餅」（3,000韓元），這個窩夫餅上面點綴了4種不同口味的雪糕。除此以外，超大的彩虹棉花糖也是人氣暴漲，捧著比自己的臉要大好幾倍的棉花糖像回到童年一樣，無比天真浪漫。這附近就是韓國笑星哈哈營運的401烤肉店，吃完小吃後在來享受大餐，才不枉弘大這一美食之旅呢！