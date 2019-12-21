【泰國旅遊】盤點四大泰國特色表演　必睇暹羅天使劇場、亂打騷！

泰國是人們愛去的旅遊勝地，來到泰國你以為只有玩玩水、逛逛夜市嗎？NO！NO！NO！泰國特色表演超級精彩，小編在這介紹給你四種泰國特色表演 ，還有五處精選必去的騷，各個精彩，保證讓你值回票價！

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人妖騷

來到泰國別說你沒看過人妖騷！婀娜多姿的ladyboy不僅男生愛看，連女生看了也會直呼「太辣啦」！人妖騷最主要是緣起於芭堤雅，漸漸在泰國擴散開來，變成全泰國風行的文化。表演內容是歌舞騷，每年還會舉辦選美大賽呢！

曼谷｜金東尼人妖騷 Golden Dome Cabaret

金東尼人妖騷東方色彩十分濃厚。（FB＠Golden Dome Cabaret Show）

金東尼人妖騷東方色彩十分濃厚，是泰國老牌的歌舞騷，燈光華麗，個個婀娜多姿，演繹泰國、日本、中國傳統舞蹈，演出歌曲還包含鄧麗君的經典歌曲《月亮代表我的心》唷！

票價：800泰銖

地址：252/5 Ratchadapisek Rd. Soi 18 (Soi Yoocharern) Huai Khwang, Bangkok, Thailand.

芭堤雅​｜羅馬競技場人妖騷 Colosseum

+ 3 + 2

外觀仿羅馬競技場建造而成，號稱泰國最大的人妖騷，75分鐘的表演換了14種不同場景，以不同國家代表印象為主題，讓遊客各個拍手叫好。

票價：貴賓席1200泰銖；普通席1000泰銖

電話：+66 38 425 939

地址：229/120 Moo 12, Thepprasith Road, Nongprue, Chon Buri 20260

泰拳騷 Muay Thai Live

看電影的時候，只要劇情一提到泰拳，都會令裡頭的人物瑟瑟發抖，你知道泰拳到底是何方神聖嗎？泰拳又被稱為「八肢的藝術」，指的是雙拳、雙腳、雙膝、雙肘，要在極短的距離對這些部位進行攻擊，泰拳騷融合泰拳跟劇情，雖然劇情精彩武術到位，肌肉猛男又養眼，但許多觀眾還是會覺得少一味，就是不夠刺激！

不用擔心，在泰拳騷結束後會有兩場泰拳live擂台比賽，這個泰拳就是來真的了！工作人員還會發放加油棒，讓你為他們加油打氣！

價位：貴賓席1500泰銖、普通席1200泰銖、兒童票500泰銖

電話：+66 (0) 2 108 5999

地址：2194 Charoen Krung Rd, Bang Kho Laem, Bangkok 10120

暹羅天使劇場Siam Niramit

每次演出都會有超過100名的表演者，還是健力士世界紀錄最大的室內劇場，絢麗的舞台編排呈現泰國歷史、藝術以及宗教，80分鐘表演讓底下觀眾驚呼連連。（FB@adminsiamniramit）

每次演出都會有超過100名的表演者，還是健力士世界紀錄最大的室內劇場，絢麗的舞台編排呈現泰國歷史、藝術以及宗教，80分鐘表演讓底下觀眾驚呼連連。

暹羅天使劇場可以說是超高CP值的行程，買一張票還可以參觀園區，有泰國文化村、室外音樂舞蹈、市集廣場，還可以體驗泰拳及傳統服飾和喂食小象，加購自助餐也很便宜，非常適合來消磨個大半天。

園區開放時間：16：30～22：00

自助晚餐時間：17：00～19：50

劇場演出時間：20：00～21：30

價位：劇場普通席1500泰銖、劇場貴賓席2000泰銖、加購自助晚餐350泰銖

地址: Ratchada Niramit Co., Ltd., 19 Tiamruammit Road, HuayKwang, Bangkok 10320

泰國亂打騷 NANTA

沒看過韓國亂打騷沒關係，來到泰國這邊也有！還加入泰國特色元素，「泰」味十足！故事大綱是四位廚師和一位餐廳經理在廚房內的趣事，還結合鍋碗瓢盆敲敲打打演奏音樂，全場絕無冷場！

價位：普通席1100泰銖、貴賓席1300泰銖、未滿80公分孩童免費入場

時間：20：00～21：30，星期一公休

地址: 31/6 RCA Plaza Bldg. Fl.1, Soi Soonwijai, Pharam 9 Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

只能說泰國人真的是好會表演！不僅有嫵媚動人的人妖騷、勇猛壯碩的泰拳騷，還有超搞笑拌飯騷，當然還有泰泰泰味十足的暹羅天使劇場，每個都超吸睛超想去的啦～下次去泰國絕對不要錯過！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「你以為泰國只有人妖秀？四大泰國特色表演千萬別錯過！泰拳亂打通通有」。】