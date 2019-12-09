《森美旅行團3》全輯精選東京20大美食　必食厚切牛舌金箔和牛柳

無綫（TVB）節目《森美旅行團3》共十集已經完結，《香港01》旅遊記者整理第三輯中20間人氣高、值得一去的東京美食店，當中包括平價高質燒肉店、人氣女僕主題café、少女心爆發的迴轉甜品店等！

（如果你想即刻知道森美第10集的美食推介，請直接向下拉，看最後的第20位美食）

【1】2公斤巨型豚肉丼@「豚大学」東京豚丼專門店

「豚大学」是東京著名的豚丼專門店，曾在日本最大食評網站tabelog中，在東京豚丼類別之中，同時奪得綜合評分及CP值排名的首位，就連日本藝人山下智久都曾是座上客。豚丼有6個份量供客人選擇，包括小、中、大、大学院、修士、博士級。丁子朗在節目中直接挑戰2公斤的博士級豚丼，最後還飽到投降。

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🥣🥣🥣 點擊下圖看看「豚大学」的豚丼種類及價錢👇👇👇

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豚大學 地址：東京都新宿区西新宿 7-4-5 電話：03-5937-3538 網址：https://butadaigaku.jp/

【2】挑戰成功可免費吃餃子＠餃子会館磐梯山

在東京兩國的橫綱橫丁，餃子会館磐梯山提供免費餃子，雖然餃子不算大隻，不過勝在底部煎得金黃，非常香脆！森美更教大家如何吃免費餃子！森美等人亦邀請了日本人氣大胃王組合「爆食三姊妹」中的「桝渕祥与」一齊挑戰食100隻餃子，過百隻餃子同枱，場面震撼。

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🥟🥟🥟 點擊下圖看看免費吃餃子的詳情 👇👇👇

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餃子会館磐梯山 地址：東京都墨田区両国 3-24-2 電話：03-36340-0456

【3】地道相撲火鍋@ちゃんこ霧島

相撲火鍋亦是遊日的遊客不可不嘗的美食，墨田區一間由相撲手開設的火鍋店可以品嚐地道相撲火鍋，五人份量的火鍋每位不到$240。火鍋湯底有不同湯底選擇，主持人選擇的湯底由鰹魚熬製，味道香濃，配料亦非常豐富，連森美都讚不絕口。

不過最特別的是傳統的相撲火鍋大多只有雞肉，沒有牛肉和豬肉，這是因為他們迷信的關係。打相撲時只能兩隻腳下地，其他身體部分不能觸地，但豬、牛都是四腳觸地，他們相信這樣會不吉利。

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🍲🍲🍲 按圖即睇相撲火鍋的食材、價錢、其他菜式 👇👇👇

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ちゃんこ霧島 地址：東京都墨田區橫網1-3-20 電話：03-6658-8033

【4】平價高質燒肉@高円寺肉合戦

位於東京杉並区的燒肉店，地方不大，只提供11個吧檯座位，主打一人燒肉，每個座位都有獨立的燒烤爐，食客可自由地享用燒肉。店內提供約90款不同部位的肉類，最平有10円一碟的內臟，也有超過300円的霜降牛肉。森美就品嚐了七打和牛柳，和牛鋪上金箔，他大讚和牛柳入口即化，但不會太油膩，恰到好處。其中「和牛五味」竟然不用一百港元，非常抵食！

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🥩🥩🥩按圖即睇燒肉的賣相、種類、價錢🥩🥩🥩

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高円寺肉合戦 地址：東京都杉並区高円寺北3丁目1-15杉山ビル1階 電話：03-5356-6299 營業時間：18:00-26:00，逢星期一休息

【5】主打炸蛋飯天婦羅名店@天すけ （てんすけ）

這間位於高円寺的天婦羅店，食客可以坐檯吧欣賞師傅即場炸天婦羅，拉近廚師與食客的距離！其中招牌的海膽牛油果天婦羅外脆內軟，滿滿的海膽與香滑的牛油果非常夾，連丁子朗、麥美恩都一臉驚喜！

最特別的是食客可以欣賞師傅的炸蛋飯表演，師傅會表演打蛋、拋蛋殼的絕技，非常新奇有趣，精彩的表演令人忍不住拍手叫好！

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🍤🍤🍤按圖睇炸天婦羅的食材、價錢、炸蛋飯表演🍤🍤🍤

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天すけ （てんすけ） 地址：東京都杉並区高円寺北3-22-7 Plaza 高円寺 電話：03-3223-8505

【6】少女心爆發迴轉甜品@MAISON ABLE Cafe Ron Ron

位於原宿的MAISON ABLE Cafe Ron Ron，是日本首間任食迴轉甜品店。店內以少女們最愛的粉嫩色調為做主調設計，提供超過20款甜品，包括蛋糕、雪糕、鬆餅及馬卡龍等。

除了甜品外，亦會提供三文治及10款迷你漢堡等，甜品控可以試勻每款甜品！店舖開幕以來大受歡迎，開店前就大排長龍，客人可先在門口售票機購買寫有時間的食券入場。

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👇👇👇 按圖即睇甜品款式及價錢 👇👇👇

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MAISON ABLE Cafe Ron Ron 地址：東京都澀谷區神宮前6-7-15 營業時間：11:00-20:00

【7】老闆親手製作特選關東煮@小田原關東煮本店

關東煮是小田原的代表美食，這間餐廳鄰近小田原城舊址公園，是當地著名的關東煮專門店，曾經被日本媒體多次報導。店內供應超過40種不同種類的關東煮，當中較為特別的是特選關東煮定食，所有食材由老闆親手製作，並用金目鯛混合不同食材製成。

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👇👇👇 按圖即睇小田原關東煮收費及美食 👇👇👇

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地址：神奈川県小田原市浜町3-11-30 營業時間：星期一至五11:30 – 14:00，16:00 – 21:00；星期六日及公眾假期11:30 – 21:00

【8】神社內的咖啡店＠二宮金次郎咖啡店

金次郎是日本著名的偉人，而報德二宮神社則是將他供奉為御祭神的神社。神社內有一間咖啡店，名為「二宮金次郎咖啡店」，是一間露天咖啡廳，被樹木環繞著，環境優美。咖啡店售賣日本料理「吳汁」，將大豆製成的「吳汁」改良，變成現代風味的味增湯。

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👇👇👇 比起香港咖啡店，二宮金次郎收費不算貴，按圖即看「吳汁」及咖啡價格 👇👇👇

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二宮金次郎咖啡店 地址：神奈川県小田原市城内８−10 營業時間：11:00 – 16:00

【9】重量級女僕主題café@Shangrila

近年日本人喜歡帶有肉感的棉花糖女孩，第五集的《森美旅行團3》首站便到訪秋葉原非常有名的「重量級」女僕咖啡店，店內的女僕BMI指數都超過24，非常有份量！

Shangrila女僕café以胖和萌為概念，女僕身上圍裙的顏色代表等級，分為粉紅色的棉花糖（ましゅまろ）女孩、紫色是肉肉（ぽっちゃり）女孩，而綠紅色的則是豐滿（むっちり）女孩，不喜歡太過重量級的女僕，仍可選擇比較可愛甜美的女僕。無論男女客人都可跟女僕傾偈、玩小遊戲，氣氛溫馨！

雖然店內主打女僕服務，但食物都有一定質素，例如店內嚴選各種有機食材，Pizzz是即叫即製，如森美點的焗薄餅、女僕徒手搾橙汁等，就連主持都大讚。

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👇👇👇 即睇「重量級」女僕 👇👇👇

👇👇👇 即睇店內MENU 👇👇👇

Shangrila 入場費：800円/1小時，其後每30分鐘收費400円，每小時至少要點選一款600日圓以上的菜式。 地址：東京都千代田区外神田 3-1-15 4/F 電話：03-5577-5994 營業時間：星期一至五（6:00pm-11:00pm），星期六、日及假期（12:00nn-11:00pm），每月的第一個星期一休息 網址：http://shangrila-akiba.jp （詳細地圖）

【10】鐵板文字燒＠こぼれや本店

位於東京的月島西商店街的こぼれや本店，最出名就是食文字燒，店內的文字燒有別於常聽到的大阪燒，特別之處是食客可以自由在鐵板上煎出想要的形狀，店內共提供13款不同口味的文字燒，如牛肉壽喜燒、海鮮、鰻魚、金槍魚、魷魚、明太子、蛤蜊、鴨肉、牡蠣等等，客人可動手製作、加入不同口味的調味料和醬油製成獨一無二的鐵板文字燒，美味又好玩！

而是次森美、吳若希、丁子朗、麥美恩點了4款文字燒，價錢由HK$85-HK$132，價位不算便宜，勝在材料夠新鮮！

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こぼれや本店 地址：東京都中央区月島 3-16-9 電話：03-3520-9976 營業時間：星期一至四（4:30pm-12:00mn），星期五（4:30pm-1:00am），星期六（11:00am-1:00am），星期日及假期（11:00am-10:00pm） 網址：http://tsukishima-monja-koboreya.com （詳細地圖）

【11】新潮餃子店@GYOZA! 365

日本人愛吃餃子，而是次森美更帶大家到訪一間新潮餃子店，店舖將餃子聯乘酒吧，提供多款特色餃子，包括有紹興酒餃子、四川麻辣餃子、冰凍藍芝士餃子，餃子足料爆汁，每款都配上專用醬汁，為餃子帶來不同的口味變化，食客更可配上不同的酒精飲品。記者就覺得餃子配啤酒最適合不過！

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GYOZA! 365 地址：東京都港区赤坂 3-17-1 赤坂 BAL 横丁 電話：03-6459-1136 網址：https://gyoza365.com/

【12】新派飯糰專門店@GAO Yakionigiri Bar

大家去日本都必定會到便利店買飯糰做早餐，GAO Yakionigiri Bar是一間新派飯糰專門店，除了可以一邊歎啤酒，更提供多款口味的飯糰，例如：意大利Risotto飯團、好似漢堡包的三文魚飯團，完全顛覆了大家對傳統飯團口味的認知！

丁子朗與麥美恩分別品嚐芝士意大利飯糰及三文魚飯糰，前者加了五種芝士，味道香濃，後者將三文魚及飯一起壓成餅，外加三文魚皮及紫菜，只要將紫菜拿起便可一口放進口，方便食用，入口更有飯焦香。最後更有打卡一流的「泡泡茶泡飯」，客人可以將乾身的飯糰點入「泡泡茶泡飯」吃，感覺就像茶漬飯的湯！

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👇👇👇 按圖睇各款特色飯糰 👇👇👇

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akionigiri Bar 地址：台東区入谷 2-3-3 電話：03-6887-0435 網址：https://www.facebook.com/gao.yakionigiri/

【13】東京CP值高海鮮食堂@とくだ屋

位於足立區的足立市場是東京都第2大水產批發市場，近年成為遊客吃平價海鮮的熱門地點！足立市場裏分為幾個販售區域，批發市場有售賣新鮮海產區、售賣乾貨、魚卵等鹽漬食品區；物販市場則有水果、醃漬物、晒乾的柴魚、昆布、肉品等販售，亦可以直接到餐廳區域品嚐新鮮海產！

節目中介紹了包含5款當日最新鮮食材的刺身定食、豪華海鮮丼，當中海鮮丼共有13款海鮮，包括海膽、蟹蟄、牡丹蝦、螺等，既足料又夠新鮮。

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😋😋😋按圖即睇多款刺身定食、海鮮丼推介、價錢 👇👇👇

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とくだ屋 （德田屋食堂） 地址：東京都足立区千住橋戸町 50 足立市場内食堂 電話：03-3879-2805

【14】主打創意特色漢堡包@ICON

位於代代木的漢堡店，主打各款創意新奇的漢堡包，廚師會按照不同季節和時令食材設計各款漢堡，節目中就介紹了兩款漢堡，分別是薑絲漢堡、蘋果漢堡。薑絲漢堡有高達5厘米的「薑絲山」，夾著兩大塊厚切的肉扒，非常有飽足感！蘋果漢堡就有先以紅酒和糖醃製的薄切的蘋果片，看起來有點像番茄片！蘋果的清甜味已經滲入漢堡麵包，連森美都大讚夠開胃！

另外店內亦有Mac & Cheese漢堡包、牛油果漢堡包等，Mac & Cheese漢堡包的芝士通心粉多得爆出來，鋪滿半隻碟，非常誇張！

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😍😍😍 按圖即睇各款創意特色漢堡包、價錢 👇👇👇

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ICON 地址：東京都渋谷区代々木 2-30-3 1F 電話：03-6385-2587 網址：http://burger.tokyo/

【15】主打超豐富「18品早餐」@本願寺café Tsumugi

位於築地本願寺內的新式餐廳，主打的是有18款菜式的「18品早餐」，16款菜式包括柚子豆腐、味噌茄子、鴨胸、芋頭田樂等，再加上兩款主食梅子配白粥、味噌湯，最適合喜歡不斷嚐鮮的朋友。由於日本佛教允許僧侶吃肉，因此小菜中會有少量肉類。節目中麥美恩解釋18源自如來佛祖（釋迦牟尼）48誓願中的第18願，即是本願寺的名稱由來。店內亦有售賣其他甜點、飲料等，例如抹茶、抹茶蛋糕、刨冰、芝士蛋糕等。

不過有興趣的朋友要留意，餐廳只在朝早8時至10時半供應「18品早餐」，限量110份，而且不設訂位，不想錯過早餐的朋友就要早點到啦！

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🍱🍱🍱按圖睇睇本願寺café Tsumugi的「18品早餐」、各式甜點、價錢👇👇👇

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築地本願寺 café Tsumugi 地址：東京都中央区築地 3-15-1 電話：03-5565-5581 網址：https://tsukijihongwanji.jp/enjoy/meal-stay/

【16】招牌厚切燒牛舌@焼肉ここから（燒肉KOKOKARA）

日本有多間分店的日式燒肉店焼肉ここから，主打招牌厚切牛舌、牛橫隔膜、薄切牛柳等，其中厚度達至少3厘米的牛舌就最受歡迎！森美解釋牛舌厚切的原因，竟然是因為店主太懶，不把牛舌薄切，沒想到意外令店鋪變得受歡迎。

招牌厚切牛舌非常厚，但咬下去口感仍保持柔軟，連森美都大讚牛舌燒得外脆內軟，更形容口感像跟牛少女接吻一樣！燒牛橫隔膜油分較多，牛肉和油香味突出，口感較韌、有嚼勁！另外，店員會幫忙燒較厚實的肉類，因此火候控制得更加出色！

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🥩🥩🥩 按圖睇睇各款日式燒肉、價錢 👇👇👇

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焼肉ここから（燒肉KOKOKARA） 地址：東京都墨田区江東橋 2-6-14 1F 電話：03-5600-1129 網址：https://issei-kokokara.com/

【17】新式創意拉麵店 Mensho San Francisco@新宿Mylord

位於新宿Mylord百貨公司中，有一間裝潢像文青Cafe的拉麵店，主打各款新派創意拉麵，重點大多拉麵的定價都是1000日元以下（約71港元），有特色又抵食。招牌的拉麵有湯底呈綠色的抹茶拉麵、濃郁的白雞湯拉麵、A5黑毛和牛拉麵等。

網民評價香辣版白雞湯拉麵，湯底夠creamy，不過整體不會太辣，配料的叉燒入口即溶，拉麵就夠煙韌、彈牙，評價都相當高！A5黑毛和牛拉麵就有一整塊薄切的和牛鋪在拉麵上面，非常壯觀！

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😋😋😋按圖睇睇有甚麼新式拉麵及價錢👇👇👇

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Mensho San Francisco 地址：新宿區西新宿1-1-3新宿Mylord 7F 營業時間：11:00-23:00 網址：http://menya-shono.com/

【18】超人氣蛋漢堡料理店@Eggslut

來自美國的人氣蛋漢堡料理店，主打各款蛋漢堡系列料理，招牌菜式有半熟蛋薯蓉配法包、日本限定的Route 20蛋漢堡、蛋沙律漢堡等。半熟蛋薯蓉配法包是將薄切的法包，沾上放在玻璃瓶中的薯蓉和半熟蛋，薯蓉本身非常幼滑，加上流出來的半熟蛋，配上較結實的法包，兩者出奇地相配！

Route 20漢堡是日本限定的款式，加上麵包一共有八層，包括半熟荷包蛋、炒蛋、芝士、牛肉漢堡扒等，蛋味非常濃郁，層次豐富有口感，非常有飽足感！

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🍔🍔🍔 按圖睇睇Eggslut各款美食、價錢 👇👇👇

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Eggslut 地址：東京都渋谷区代々木 2-2-1 新宿 Southern Terrace 電話：03-6773-0424 營業時間：7:30am – 10:00pm（最後落單時間為9pm） 網址：https://eggslut.baycrews.co.jp/

【19】主打各款栗子甜品名店@和栗屋

和栗屋主打栗子蛋糕、雪糕和甜品，招牌的栗子蛋糕的栗子使用新鮮栗子製成很是清甜，栗子香氣濃郁但不會過分甜膩，口感有少許細微的顆粒感，最底層的蛋白餅為整道甜品增加甜味。栗子芭菲的底層是栗子雪糕，最頂層有原粒的糖漬栗子， 非常清甜，是整個甜品的點睛之處。

和栗屋亦有軟雪糕、小丸子等甜品，喜歡栗子的朋友一定要嘗試一下！店鋪堅持使用自家栽種的栗子製作點心，因此這兩款甜品都是全年供應的款式。

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🌰🌰🌰 按圖睇睇各款栗子甜品、價錢 🌰🌰🌰

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和栗屋 地址：東京都台東区谷中 3-9-14 電話：03-5834-2243 營業時間：11:00am – 7:00pm（最後落單時間為6:30pm） 網址：https://www.waguriya.com/

【20】地道學生餐@美味學校

位於下津金的美味學校由一間舊小學改造而成，學校裏面的裝潢、使用的木製桌子、椅子、餐具等都與1965年代停辦的小學相同，讓人不禁懷念以前上學的日子！餐廳提供兩款學生餐，例如有野菜咖哩飯、炸薯餅、瓶裝牛奶、餐包等，非常有復古風味。

👇👇👇按圖睇睇美味學校各款學生餐、價錢👇👇👇

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