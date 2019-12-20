深圳歡樂海岸椰林沙灘彩燈會　10大展區、超大型創意燈海賀新年

今年的歡樂海岸椰林沙灘燈會，特設10大主題展區、近百組大型創意彩燈、合共數萬盞手工花燈閃閃生輝。在2019即將完結之時，承載深圳人新春記憶的歡樂燈會如約而至，熱鬧程度更勝往年。

1. 流光溢彩的炫麗燈海

歡樂燈會6年來風雨相伴，使每年12月的歡樂海岸成了深圳人感受年味的首選．流光溢彩的花燈點綴着整個園區，一進門就能感受到濃濃的新年氣氛，各式花燈彷彿都在說春節快要到了。

２. 10大主題展區

相較於往年，今年彩燈的設計融入了豐富的文化內涵，匯聚了古今中外的經典元素。

ａ. 5G水面燈組

長100米，高18米的5G水面燈組。作為唯一一座水上彩燈，自然是燈會的最大亮點。遠觀整體甚具氣魄。

ｂ. 壯麗70年

氣勢恢弘的「龍騰盛世」，端莊磅礴的「天安門」。一個個「太平大鼓」彷彿在敲響歡樂的樂章火箭、復興號、港珠澳大橋…無一不在展現中國70年來的偉大成就。

ｃ. 西遊記

都說神話是聽得見的中國歷史。一部《西遊記》，幾個傳統小故事溫暖了多少小朋友的童年時光。大鬧天宮、三打白骨精等耳熟能詳的情節，以及桃源三結義、鐵杵磨成針等8個中國傳統小故事。雖然花燈的造型跟兒時記憶不太相符，但形像也算是比較有辨識度。每個場景都有相應的語音播報，寓教於樂地讓小孩了解中華民族傳統文化與美德。這樣的絕佳機會，家長們豈能錯過？趕緊帶小朋友來親身體驗一番！

ｄ. 國際街區

除了中國傳統元素之外，「巴黎鐵塔」、「俄羅斯娃娃」等國外經典傑作也都能在歡樂燈會看到。即便細節做得不是很精緻，但能將世界五大洲的魅力與風情齊聚於此，也算是為燈會增色不少。

ｅ. 心想事成的願望長廊

在這充滿過節氣氛的活動裡，又怎麼少得了許下新年願望和猜燈謎環節？一條條紅色絲帶承載着大家對新年的美好期許。許完願邊賞花燈，邊猜燈謎，不知道猜對會有什麼驚喜呢？

ｆ. 五彩斑斕的芬芳小徑

這條被「鮮花」包圍的過道正切合了內地的網絡流行用語「走花路」，走過花路便意味着順順利利，一直有好事發生。

ｇ. 俏皮可愛的12生肖

作為12生肖之首的小老鼠帶着它的11位好朋友提前來給大家拜年！12生肖的花燈不止吸引小朋友，也吸引了無數女生前來打卡。

ｈ. 充滿童趣的樂園

「一起來捉妖」、「斗地主」等手遊角色，「神武3」、「夢想世界」的IP明星也組團來深圳啦。小朋友還可以坐上歡樂列車穿梭其間，整個夢想樂園都充斥歡聲笑語。

３. 燈會不只看燈

光看不玩肯定是不行的，在園內的1000㎡遊戲大棚裡，大人細路都能玩餐飽的VR實景、賽車、傳統遊戲機...小朋友都玩到唔捨得走。玩到餓也沒關係，廣場裡有五花八門的美食。滿載童年回憶的章魚燒、風靡夜市的魷魚...唯一不好的就是，你的選擇困難症肯定會發作。並且每晚都有精彩紛呈的舞台節目上演，千萬不要錯過！

2019深圳歡樂燈會 燈會時間：即日起至2020年2月3日 17:00 - 22:30 地址：深圳市南山區濱海大道2008號 路線：公交：濱海中②站／地鐵：地鐵9號線深圳灣公園站E口

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