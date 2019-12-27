【深圳美食】破格挑戰驢肉火鍋！新鮮嫩滑配藥膳湯底足料勁滋補

最近天氣變冷，朋友特地請我吃火鍋。吃完後，我們「友誼的小船」說翻就翻了。 乍一看，有展肉、腩肉、嫩肉...似乎就是家普通的「牛肉」火鍋店。 飲完一啖湯後我幾乎要驚呼：「超鮮味！」朋友最後居然告訴我：這是驢肉！

1. 驢肉火鍋︰滋補，養胃

先奉上福利，再告訴你為什麼小船翻了！

驢肉火鍋（深圳微時光授權使用）

老闆在東莞承包了一整座山養驢，每天新鮮屠宰運送到各大門店，即叫即劏！而驢肉膽固醇極低，還能安神去燥，補血益氣。

店家每天用新鮮驢骨，驢腩等，再加幾十種中藥材，大火熬製2小時放入的藥膳驢骨湯底，滋陰補腎，強筋壯骨等等…這小子有這好東西現在才帶我來食？仲唔反面？

2. 牛肉火鍋吃足夠 驢肉火鍋該怎樣吃？

初步/喝湯︰煲足2小時的驢骨湯，多喝點。

第二步/吃骨，肉︰這湯裡自帶的肉多到…幾乎不必另外再單點！

第三步/涮肉︰你以為是這樣斯斯文文地涮肉嗎？不，直接下鍋！肉類2分鐘，腩類5分鐘！

3. 驢肉的部位必吃這些！

展肉筋道100％

多少有小夥伴以為展肉只有牛展肉，實際上展肉是指腿部的肉，驢展肉會較為粉嫩，柔韌中帶些許腍，淥兩分鐘，時間剛剛好！一夾起來的驢展肉，透過熱氣帶來濃郁的藥膳湯味。同時，肉在歡舞、在彈跳，對你展示最誘人的一面。

與牛肉火鍋不同的是，驢展肉都可以裝得滿滿一盆，淋上醬料再吃！Perfect！那難以掩蓋的鮮與藥膳的滋補，狠狠地打了我這個冬天皮膚乾燥的臉。

肉片嫩滑100％

嫩牛肉吃過吧，聽說只要夠新鮮，什麼肉都能嫩得比泥鰍還滑！這驢肉片的滑嫩程度，比你用完神仙水還強，不建議不會用筷子的外國友人來吃。含在嘴裏時，像是待融化的雪糕，藥膳味不斷刺激着舌頭，想要逼迫我們大口咀嚼後滿足地吞下。

面肉綿軟100％

別怕，先告訴你口感：入口即融，再加上驢肉本身的滋補養生，正！個人建議到時間就立即夾起來食，吃它最嫩的時刻，比芝士蛋糕還嫩。

4. 驢肉全身都是寶！

這裡的驢肉丸是我吃過最軟的手工肉丸。現打現捏的驢肉丸，看上跟生牛肉丸雷同，實際上雖沒有到筷子輕輕一夾就斷，但軟得很呢！又軟又綿，就像喵喵在給你踩奶時的感覺。

最後就要挑戰一些更高難度的東西：內臟。心，肝，肺歸為驢的三寶，可護心養肝，預防心血管疾病，滋補的功效更是顯著，不過要最後才涮它，不然整鍋湯味道會有點犀利。

全汁全味驢莊（深圳微時光授權使用）

祛風除濕與清肺的驢血可謂我們90後老叔叔，阿姨的絕佳補品，滑嫩滑嫩的口感，比豆腐花多了份彈性。驢血是直接澆進飯裏的，整體會比較濕，覺得淡可以加多點豉油，還可以學我加入藥膳湯變成湯泡飯。

彈韌十足。

驢肚 ﹑ 驢皮 ﹑ 驢腩 ﹑ 驢鞭 。

店家的位置夠大 開party都不怕。1樓適合2-4人聚聚會，還有露天區可以降一下過於滋補的體溫，而二樓就豁然開朗，10多人的聚會都OK。驢肉，評論呢，喜歡的人愛不釋手，恐懼的人也多不勝數。撇開成見在寒冬試試滋補驢肉火鍋，相信你會愛上它的！

全汁全味驢莊（大浪店） 【人均消費】97元 【營業時間】11：00-23：30 【地址】龍華區華旺路同富裕工業園區內 大浪商業中心J109，J107商舖 【電話】0755-23778202 【交通】駕車或導航至全汁全味驢莊大浪店

其他分店資訊︰ 深華店 【地址】羅湖區嘉賓路號深華商業大廈負一樓 【電話】0755-82628157 八卦嶺店 【地址】福田區園嶺街道鵬程社區八卦一路123號 盛世鵬程東區2樓210號 【電話】0755-25118438 橫崗店 【地址】龍崗區橫崗橫坪路1號 【電話】0755-83829222 西麗店 【地址】南山區龍井路眾悅家園9號 【電話】0755-83630078 公明店 【地址】光明新區公明街道上村社區上輦第二工業區007區 【電話】13642341561

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