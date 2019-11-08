【深圳蛇口】打邊爐都要靚！歎足料黃金花膠海鮮鍋　膠原蛋白滿瀉

深圳蛇口一家潮汕火鍋店推出了猶如「神仙水」一般的的黃金湯鍋底！主打現撈海鮮及新鮮牛肉坐鎮，而且坐擁180°海景的「1秒打卡」店面。

適合這樣的你：養生人士、美容小博主、火鍋打卡狂魔

七彩牛音的招牌花膠雞鍋（食妞授權使用）

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被稱為神仙湯的花膠雞

注意，前方膠原蛋白來襲！七彩牛音的招牌花膠雞，單看顏色就覺得「很黃很暴力」， 原來是以4種珍貴食材熬制5小時的湯底。選用正宗的清遠雞，加上各式滋補的食材：豬扇骨、干貝、非洲黃花膠一起熬制5個小時，滿滿一鍋全是膠原蛋白。

花膠超多，完全唔手軟（食妞授權使用）

Step 1：先飲湯

品嚐這道花膠雞一定要先呷返啖湯，口感醇厚鮮香。

Step 2：大拆主角花膠雞

飲完湯後，就該開始品嚐裡面的超足料花膠。其實小編一直對花膠無感，因為處理不好還會有腥味，但這一鍋滿滿的花膠吃起來卻有一種很乾淨、卻又很纏綿的感覺，吃完會想無限「續碗」。而經過這鍋湯底適中火候洗禮後的清遠雞，不但皮薄柔軟，每一塊肉的肉質都非常鮮嫩，食落毫不「鞋口」。

Step 3：特色蘸料勁滋味

同場還有9種調料與醬汁，滿足天南地北的口味！

黃金湯的絕佳好CP

有了花膠雞湯底，當然要配合其他新鮮的火鍋配料。而打邊爐落咩先的順序是有講究的，在花膠黃金湯這裡，第一要淥的肯定是生猛海鮮和牛肉！

店內的六頭鮑和紐西蘭藍鮑勁大隻，肉質厚實。新鮮的鮑魚，在湯鍋裡一涮，本身的鮮味立刻被帶出來了。九節蝦上桌前生龍活虎，超新鮮，即撈即串。整盤放入鍋中，唔駛10秒，拿出來就是新鮮的橙紅色。蝦肉夠晒甜，加上黃金湯的鮮味，欲罷不能。蘭花蟹即叫即劏，超多蟹膏，花膠的湯汁完全滲透進白嫩的蟹肉裡，撈多一啖蟹膏落肚，正。果然靠海吃海，性價比超高。

選擇困難症患者建議叫海鮮拼盤，一共5款海鮮，貝類、鮑魚、大蝦，都是矜貴的高級貨。北寄貝大隻又飽滿、巨型扇貝鮮甜爽口、石斑魚肉質細膩，每款海鮮的自然風味都被花膠的湯汁激發出來。本來就鍾意食魚的小編，看見這盤東星斑魚片簡直心心眼！師傅上桌前都細心的片好，省卻了挑魚骨的麻煩，簡直是懶人福音。順滑的魚片沒有一絲的腥味，晶瑩剔透的魚片，入口即溶。

+ 7 + 6 + 5

精選潮汕牛肉

作為一家正宗的潮汕牛肉店，打邊爐點少得牛肉？牛肉每日保證新鮮運到，即叫即切，明檔櫥窗，保證了肉質的新鮮和口感。放進鍋中只要變色即刻食得，千祈唔好煮過龍，再來點潮汕人最愛的沙茶醬，塞進嘴裡的一刻，牛肉香氣四溢。

開在海邊的火鍋店



熱氣騰騰的火鍋，三五好友談笑風生，沒有什麼是打一次邊爐解決不了的！藏在海邊棧道旁的七彩牛音，一進店就被2樓的180°全海景吸引住了，從窗邊就能遙望漁人碼頭的景色，相當愜意。除了新鮮的食材和超讚的湯底，還有大小包廂，寬敞明亮，特別適合帶屋企人、長輩一齊來。

七彩牛音．海景 · 牛肉火鍋（漁人碼頭店） 人均：117元人民幣 營業時間：10:00-23:00 聯繫電話：0755-26881212 地址：南山區蛇口街道利安商務大廈B座1樓（2號線東角頭站A出口520m）

【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】