【東京Snoopy】史努比博物館重新開幕！7大打卡位睇Snoopy成長史

Snoopy迷久等了！自從今年官方宣佈「Snoopy博物館」將在東京的「南町田 GRAND BERRY PARK」重新開幕之後，大家就一直引頸期盼這天的到來。等啊等，Snoopy博物館終於在 12 月 14 日正式回歸！新開幕的Snoopy博物館佔地3層，面積更是原本的兩倍大，Snoopy控絕對會行到唔想出來！小編也幫各位整理了7大參觀重點，即睇新館裡面有咩打卡位！

東京Snoopy博物館（IG@snoopylove19500810）

1. 見證Snoopy的誕生過程、超珍貴原畫作品

來到「Snoopy博物館」首先當然要直奔 3 樓的常設展區啦！一進入三樓的畫廊空間時，首先會看到一個開放式劇院，伴隨著快樂的音樂，播放Snoopy和花生漫畫的短片。看完短片之後接著進到展覽空間，今年開館第一波常設展為「Snoopy & the Peanuts Gang」（スヌーピーとピーナッツ・ギャング），除了按照時間介紹作者Charles M. Schulz的生平，還可以透過影像，一窺他作畫的歷程。

+ 5 + 4 + 3

企劃展則是以美國「Charles M. Schulz Museum」特地出借的原畫為主，大概每半年會更換一次內容，這次的主題是「小獵犬偵探（Beagle Scouts）」，可以看到Snoopy偵探到處跑來跑去的超珍貴手稿。此外，在展覽的最後還布置了一個「糊塗塌客的房間」，整個空間都漆上跟糊塗塌客一樣的黃色，並放置了許多Snoopy漫畫、繪本和相關書籍供大家閱讀。牆上的投影幕播放著Snoopy在屋頂睡覺的動畫，有時還會看到他翻身打喊露的可愛樣！

+ 8 + 7 + 6

2.在Snoopy露台享受陽光跟草皮

在3樓除了能夠參觀一系列Snoopy的常設展之外，天氣好的話別忘了到外面的「Snoopy露台」吹吹風、影吓相！牆面上畫著滿滿的Snoopy，還有一隻正在打高爾夫球的Snoopy立牌，粉絲一定要跟他們打卡！

Snoopy露台（Beagle Scouts）（IG@mina_emie）

3. 超巨萌8公尺Snoopy必拍

然而最讓粉絲們瘋狂的，絕對是博物館 2 樓「Snoopy房間」中的巨型Snoopy雕像！在房間正中央有一隻趴著睡覺的超巨大Snoopy，足足有 8公尺長！一旁還圍繞着５隻不同時期的Snoopy，影相打卡的同時還能順便見證Snoopy的成長史。

+ 2

4. 限定造型的Snoopy公仔、聯乘款後背包＆牛奶糖必買

既然都來到「Snoopy博物館」，怎麼可能不敗家！一不小心就會失心瘋的博物館商店「ブラウンズストア（BROWN’S STORE）」，是以查理布朗為靈感，裡頭販售各式各樣的限定商品，包含限定造型的Snoopy娃娃、與知名背包品牌KANKEN合作的聯乘背包款、Snoopy造型的人形燒，還有超適合當做手信的Snoopy包裝森永牛奶糖等等，包你買到唔停手！

5. 在Snoopy的狗屋吃飯、一起野餐

逛累了還可以到附設的「Peanuts 咖啡廳（ピーナッツカフェ）」稍作休息，就算你沒有買博物館門票，一樣可以進到咖啡廳用餐！早在Snoopy博物館正式開幕以前，Peanuts 咖啡廳就已經搶先於 11 月 13 日開始營運了，店內隨處可見花生漫畫的元素，還有一個Snoopy狗屋造型的區域，可愛到暈！除了可以在店內用餐之外，咖啡廳還有提供野餐組合，讓你帶到附近的公園綠地用餐，太棒了！

+ 10 + 9 + 8

6. 自己 DIY 專屬的Snoopy商品

重新開幕的Snoopy博物館這次還設置了永久性的工作室，將會陸續推出各種手作課程，例如製作蠟燭和日本甜點。即日起至 30日，將會舉辦一個製作可愛Snoopy蠟燭的工作坊，在聖誕節之前把可愛的聖誕老人Snoopy蠟燭帶返屋企！

7. 找找Snoopy在哪裡

你以為這樣就結束了嗎？在整座「南町田 GRAND BERRY PARK」到處擺放了Snoopy的雕像，粉絲們別忘了玩玩「Snoopy在哪裡？」的遊戲，找出裡面所有的Snoopy！

+ 4 + 3 + 2

SNOOPY MUSEUMスヌーピーミュージアム 地址：東京都町田市鶴間三丁目 3-1、4-1（南町田Gran Berry Park「パークライフ・サイト」區域） 時間：10:00-20:00（最後入場時間到 19:30），無公休（12 月 31 日提早關門、1 月 1 日休館）

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】