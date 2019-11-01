韓國首爾史努比NASA展覽10大打卡位　同太空Snoopy一齊登上月球

Snoopy是不少人的童年回憶，50年前更參與了美國太空總署（下稱NASA）的登月計劃，當年阿波羅10號的登月艙和指揮艙代號分別被命名為「查理布朗」與「史努比」。為紀念Snoopy與NASA合作登月50周年，花生漫畫最近首爾開設了一個Snoopy月球展覽，吸引不少粉絲前往打卡。

展覽名為「To The Moon with Snoopy」，以太空和月球為主題，設有多個打卡位，粉絲可以盡情和Snoopy合照！

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除了以上精選的打卡位外，展覽中還有不少拍照位，例如多幅Snoopy畫作和於牆壁上印上四個漫畫。

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