韓國首爾史努比NASA展覽10大打卡位　同太空Snoopy一齊登上月球

展覽名為「To The Moon with Snoopy」,以太空和月球為主題,設有多個打卡位,粉絲可以盡情和Snoopy合照!

除了以上精選的打卡位外,展覽中還有不少拍照位,例如多幅Snoopy畫作和於牆壁上印上四個漫畫。

To The Moon with Snoopy

展覽日期:即日起至2020年3月1日

開放時間:星期一至日10:30 – 19:00

地址:首爾松坡區奧林匹克路300 樂天世界塔7樓 Lotte Museum of Art

(송파구 올림픽로 300 롯데월드타워7층 롯데뮤지엄)

交通:首爾地鐵2或8號線「蠶室站」1號或2號出口

門票:

成人(19歲或以上)約101港元

學生(13-18歲)約81港元

小童(4-12歲)約61港元

4歲以下小童免費