韓國首爾史努比NASA展覽10大打卡位　同太空Snoopy一齊登上月球

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Snoopy是不少人的童年回憶，50年前更參與了美國太空總署（下稱NASA）的登月計劃，當年阿波羅10號的登月艙和指揮艙代號分別被命名為「查理布朗」與「史努比」。為紀念Snoopy與NASA合作登月50周年，花生漫畫最近首爾開設了一個Snoopy月球展覽，吸引不少粉絲前往打卡。

展覽名為「To The Moon with Snoopy」，以太空和月球為主題，設有多個打卡位，粉絲可以盡情和Snoopy合照！

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除了以上精選的打卡位外，展覽中還有不少拍照位，例如多幅Snoopy畫作和於牆壁上印上四個漫畫。

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To The Moon with Snoopy

展覽日期：即日起至2020年3月1日

開放時間：星期一至日10:30 – 19:00

地址：首爾松坡區奧林匹克路300 樂天世界塔7樓 Lotte Museum of Art

（송파구 올림픽로 300 롯데월드타워7층 롯데뮤지엄）

交通：首爾地鐵2或8號線「蠶室站」1號或2號出口

門票：

成人（19歲或以上）約101港元

學生（13-18歲）約81港元

小童（4-12歲）約61港元

4歲以下小童免費

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