台北酒店2020｜農曆新年避年推介　5間$500晚交通方便酒店住宿

今年農曆新年假期由初一開始至初四結束，足有四天之多，相信不少人都打算離港外出旅行「避年」，鄰近香港的台北無疑是首選。距離農曆新年剩下只有一個月，如果還在考慮，不妨參考以下5間台北酒店，人均只需$500一晚，而且交通便利，CP值破高！ （文中提及的價格以發稿日期為準，並以訂房網站Agoda 2020年1月25日至28日為準）

【1】台北中山意舍酒店 —— 鄰近寧夏夜市

「意舍」是台灣的著名精品酒店品牌，在西門町、中山和松山均有分館。這間中山分館鄰近台北捷運中山站，只需約5至8分鐘步程，步行至寧夏夜市亦只需約15分鐘。酒店鄰近文青熱點「赤峰街」，有不少特色小店及咖啡店，包括蔣雅文主理的冰店「心地日常」和人氣麻辣麵店「大師兄銷魂麵舖」。

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台北中山意舍酒店 地址：台北市中山區中山北路二段57-1號

【2】德立莊酒店 —— 西門町站旁

酒店位於台北捷運西門町站旁邊，附近更有美妝店康是美、錢櫃KTV和郵局，地理位置優越。到西門町商圈逛街、吃阿宗麵線都非常方便，到西門紅樓亦只需要5分鐘步程。

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德立莊酒店 地址：台北市中正區秀山街4號

【3】北門citizenM酒店 —— 打卡人氣之選

酒店位於台北車站附近，連接桃園機場捷運，交通非常方便。房間雖然不大，但窗戶佔了一整面牆，景觀寬闊，而且視野極佳。河景房間更有雙窗，眺望淡水河岸景色，吸引許多台灣本地和韓國遊客入住打卡。房間大部分設備都透過iPad操控，房卡更可以當作行李吊牌，非常特別。

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北門citizenM酒店 地址：台北市中正區中華路一段3號

【4】洛碁大飯店忠孝館 —— 鄰近熱鬧東區商圈

「洛碁大飯店」在台北有多間分館，包括西門町、松江南京等，而忠孝分館鄰近台北捷運忠孝敦化站，到東區這個潮流商圈非常方便，有多間質感飾物和服飾小店，還有周杰倫熱捧茶飲店「machi machi」、知名茶飲「SOMA」和多間人氣燒肉店。

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洛碁大飯店忠孝館 地址：台北市大安區忠孝東路四段180號

【5】富邦藝旅台北大安 —— 附近有多間火鍋店

酒店鄰近台北捷運大安站，是一間有老宅改建的文藝旅店。酒店保留了舊建築的建構，例如鐵花窗，同時利用了復古的元素，如馬賽克瓷磚，亦擺放了不少藝術作品，充滿文藝氣息。酒店附近有多間人氣火鍋店，例如「鼎旺」、「夠夠肉」和「這一鍋」，也有人氣早餐店「餵我早餐」和老字號油條豆漿店「永和豆漿大王」。

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