濟州島有座「天國的階梯」？手殘也能拍出海天一線Magic moment

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南韓今年最火紅的打卡景點就是「天國的階梯」，而現在在濟州島也拍得到！結合酒店與咖啡廳的「The Cloud Healing Hotel」（白雲療癒飯店），在酒店廣大庭園面海處，打造一座白色階梯，海天一色的藍色美景裡，白色階梯就像是通往天堂的大門，美麗而夢幻，同時還可以欣賞城山日出峰，是濟州島現在最受歡迎的景點。

按圖看看「The Cloud Healing Hotel」（白雲療癒飯店）的優雅環境🔻

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隨着IG打卡熱潮的興起，The Cloud Healing Hotel現在也開放一般旅客能在一樓咖啡廳享用餐點與拍照，旅客必須先點完餐點後才能入內尋找座位。咖啡廳座位分為室內與室外座位，為了方便排隊拍照，大部分的顧客都選擇戶外座位，飯店更發揮巧思，將座位巧妙的「散落」在室外草地上，讓旅客自由選擇面海或面向城山日出峰的座位。

可以邊飲嘢邊望海（IG@__navely__）

最屈機的天國的階梯，設置在室外區最接近海的位置。沿住白色階梯向上走，白色的長方形框框就像是一座大門，邀請旅客踏入那片療癒的藍色天地中，透過各種角度與動作巧思，可以展現跨出大門，或站在門前，或坐在階梯之上，俯瞰眼前大海，最愛影相上卡的旅客絕對不能錯過的景點。

按圖看看韓國今年最受歡迎打卡熱點之一的「天國的階梯」🔻

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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