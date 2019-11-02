【韓國旅遊】首爾室內拍拖約會熱點　與旅伴行街Shopping歎美食！

首爾旅遊時遇上大雪，雪景雖美，但也給交通出行和室外活動帶來了不便。這時候如果既能在暖暖和和的地方呆著，又能與好友一起共度一段愉快的時光，真是一件惬意的事呢！那麽今天就給大家介紹一下，首爾室內約會的好去處~

地鐵合井站的室內Hot place

私以為地鐵是首爾最便利的交通方式啦。地鐵二號線是一個環線，沿途有很多的大學，周邊更有許多適合年輕人去的有趣的地方。今天給大家介紹的，就是梨花女子大學附近的合井站。

首爾地鐵2號線和6號線的換乘站合井站，臨近弘大地區，是首爾的繁華購物街區，座落著大型複合購物中心「MECENATPOLIS MALL」。2017年春，在「MECENATPOLIS MALL」的對面，新的大型購物美食商城「delight square」隆重開業。delight square位於超高級的公寓的1層及地下2層，各種商品琳瑯滿目。因為與合井站相連，所以交通方便，也能遮風擋雨，便利了人們出行。以韓國大型書店「教保文庫」為中心，各種美食店依次排開，入駐有50多家知名韓國餐廳、咖啡廳等。

MECENATPOLIS MALL（Instagram@cheoneey）

1. MECENATPOLIS MALL

位於弘大附近，集高級住所和購物中心於一體的綜合性建築

地址 : 首爾特別市麻浦區楊花路45 서울특별시 마포구 양화로 45 (메세나폴리스몰) 交通 : 6號線合井站地鐵6號線合井站10號出口方面，直接相連

2. DELIGHT SQUARE

從地鐵二號線8號出口出來，都不需要上到地面，直接從地下通道就可以直通delight square啦。

這裏賣很多書和小玩意兒，很好逛~

地址 : 首爾特別市麻浦區世界杯路1街14 (B2F～1F) 서울특별시 마포구 월드컵로1길 14 (B2F～1F) 交通 : 6號線合井站8號出口，相連

3. THE PLACE

逛吃逛吃，有逛怎麽能少得了吃呢？因為是新開業不久，所以人不是很多，很有情調~

半夜看文的要注意了，前方高能，注意回避！

按下圖即睇更多美食▼▼

地址 : 首爾特別市江南區嶺東大路513 (Starfield COEX MALL B1 J102) 서울특별시 강남구 영동대로 513 (몰 B1F) 交通 : 9號線奉恩寺站7號出口，步行4分鐘

當天正巧碰上優惠活動。在折扣的激勵下，首先好好檢閱一下，然後就要收割麵包啦哈哈。

麵包在手，天下我有。棕色是粟米芝士安全款，黑色是洋蔥墨魚暗黑款。可以根據個人性格來選擇，成熟穩重選粟米，好奇心重選墨魚。你問我為什麽同時選了2個？大概是分裂人格吧……

4. 望遠洞文藝小店

從合井站delight square出來，走幾分鐘就到了望遠洞。這裏有望遠市場和很多適合拍照的文藝小店。

5. ZAPANGI

與粉色的自動販賣機拍照吧！風靡ins等SNS的韓國咖啡店~

與粉色的自動販賣機拍照吧！（韓巢網授權使用）

地址 : 首爾特別市麻浦區世界杯路13街79 서울특별시 마포구 월드컵로13길 79 交通 : 6號線望遠站2號出口，步行6分鐘

6. 東京刨冰

日系刨冰店，紅色木門很有氣氛~

地址 : 首爾特別市鐘路區三一大路30街43 서울특별시 종로구 삼일대로30길 43 交通 : 5號線鐘路3街站6號出口，步行4分鐘

7. 弘大「炮彈拉麵」

另一個離地鐵合井站很近的地方在弘大，在山上一點，靠近弘大正門。需要爬爬坡，但是為了美味很是值得！

說的就是一家很有名的日式小餐館「炮彈拉麵」啦！店面很小（好像韓國的日式料理店規模都不大），但很溫馨，典型的日式裝修，店內差不多五六張桌子，菜單種類不多，最有名的是「炮彈拉麵」，就是辣味拉麵~

不知道「炮彈辣」會辣到什麽程度，本人比較慫，於是點了一個不辣的……雖然不辣，但是湯汁濃鬱肉質鮮美，一口下去整個口腔裏都彌漫著肉湯的香味，簡直舍不得咽下去哈哈。

另一個很有名的菜單就是Chasyu蓋飯了。炭烤的大片的五花肉蓋在日式醬油拌飯上面，濃油赤醬的味道光看顏色就可以想象。肉的口感很嫩，非常好吃！量又很足，肉食者吃起來也是十分過癮。

最後，讓我們一些簡單粗暴充滿肉質蛋白的圖片來結束這篇「惡意滿滿」的遊記介紹吧。不過，真心的希望大家，即使在風雪交加的日子裏，也可以在溫暖的室內，和好友一起品嘗美味啊~

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】