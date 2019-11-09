【首爾冬季】市區近郊4大聖誕燈飾推介　必去晨靜樹木園、清溪川

日本各地的聖誕燈飾非常著名，不少人都會特地飛到當地欣賞燈飾，感受浪漫的聖誕氣氛。但其實除了日本，韓國的聖誕燈飾亦非常夢幻。《香港01》旅遊頻道記者整理了以下4個聖誕燈飾勝地，冬天到首爾購物之餘不妨順便去打卡！

【1】清溪川 서울 크리스마스 페스티벌

清溪川現正舉行「首爾燈節」，於17日結束後，大約12月初就會開始聖誕慶典，在清溪川和清溪廣場一帶展出色彩繽紛的裝飾和聖誕樹，沿著清溪川邊散步，感覺份外浪漫。

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首爾聖誕慶典 去年舉辦日期：2018年12月8日 – 2019年1月1日 地址：首爾市鍾路區清溪川路8 清溪廣場 交通：首爾地鐵5號線光化門站5號出口/ 1號線鐘閣站6號出口/ 2號線乙支路入口站2號出口

【2】樂天世界 롯데월드 크리스마스 미라클

每年冬季，樂天世界都會以「聖誕奇蹟」為主題裝飾整個樂園，有雪人區、聖誕村莊等。聖誕慶典期間探險世界每天會有兩次降雪，亦會舉行聖誕遊行，保證大人和小朋友都盡興而歸。

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樂天世界 去年舉辦日期：2018年11月10日 – 2019年12月31日 地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路240 交通：首爾地鐵2/ 8號線蠶室站4號出口

【3】愛寶樂園 에버랜드 크리스마스

愛寶樂園是韓國最大的主題樂園，被稱為「韓國的迪士尼樂園」，距離韓國首爾市區大約1個小時車程。每年聖誕節都會以聖誕樹和各種燈飾點綴整個樂園，聖誕氣氛濃厚，感覺格外夢幻。

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愛寶樂園 去年舉辦日期：2018年11月16日 – 2018年12月31日 地址：京畿道龍仁市處仁區蒲谷邑愛寶樂園路199 交通： 地鐵：從盆唐線前往器興站，在器興站換乘愛寶線（輕軌），在愛寶線終點下車，換乘區間車（免費）到愛寶樂園、加勒比海灣（愛寶線運行時間 05:30 - 23:30） 巴士：5002（經由新論峴站– 江南站 - 良才站）、5700（經由江邊站-蠶室站- 松坡站- 水西站）、1500-2（經由舍堂站-南部客運站- 板橋站-盆唐(書峴站)）、1113（經由江邊站- 江東站- 廣州市政府-外大入口） 門票： 1日票：成人約373港元，兒童約294港元 16:00 – 晚上：成人約307港元，兒童約247港元 2日票：成人約580港元，兒童約460港元

【4】晨靜樹木園 오색별빛정원전

晨靜樹木園位於首爾近郊，一年四季都各有特色，而每年冬天，園內都會舉辦名為「五色星光庭園展」的燈飾活動，繽紛璀璨的聖誕裝飾點綴園內的花草樹木，結合了自然風景和燈光，是冬天到首爾必去的景點之一。

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