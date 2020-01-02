首爾酒店2020｜農曆新年避年　5間$400晚住宿推介　弘大明洞鬧區

踏入2020年，相信大家都開始心思思想去外地旅行，如果不想扣年假，不妨在月尾的農曆新年外遊。別以為新年期間酒店價錢會非常昂貴，其實還有很多CP值高的酒店。《香港01》旅遊頻道記者精選了首爾5間近地鐵站的酒店，全部人均只需$400內一晚！ （文中提及的價格以發稿日期為準，並以訂房網站Agoda 2020年1月25日至28日為準）

【1】東大門Baiton Hotel —— 乾淨新穎

酒店鄰近首爾地鐵東大門歷史文化公園地鐵站，附近亦有巴士站可以6001號機場巴士到機場，步行到廣藏市場吃小吃亦非常方便，地理位置優越。最特別的是四人家庭房是四張單人床，而且分為兩個小房間，即使睡眠習慣不同亦不會互相干擾對方，非常適合與朋友一起入住。

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Baiton Hotel 地址：首爾中區東湖路346 交通：首爾地鐵東大門歷史文化公園地鐵站7號出口，步行約3分鐘

【2】東大門Hotel Skypark Kingstown —— 接駁車來往明洞、首爾站

酒店鄰近首爾地鐵東大門站，步行約5分鐘即可到達，亦可以乘搭6702號機場巴士來往機場，交通便利。另外，酒店提供免費接駁車來往明洞和首爾站，到明洞兌換韓圜和逛街，以及到樂天超市購買手信都非常方便。

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Hotel Skypark Kingstown 地址：首爾中區獎忠壇路13路20 交通：首爾地鐵東大門站8號出口，步行約5分鐘

【3】弘大Baroato 2號店 —— 每日不同早餐款式

2號店與1號店一樣走工業風格，但2號店使用了大量木材搭配，風格較溫馨明亮。民宿提供的早餐款式每天不同，包括一包飲料、麵包或三文治和一種水果，每天早上8時半左右就會掛在房間門口，如果不需要的話可以提前告知工作人員。

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+ 3 + 2

Baroato 2號店 地址：首爾市麻浦區東橋路25街26-14 交通：首爾地鐵弘大入口站1或2號出口，步行約5分鐘

【4】弘大Hotel The-Ore —— 旺中帶靜

酒店位置優越，鄰近首爾地鐵弘大站。房間擁有大窗戶，採光不錯。雖然空間不大，但樓底較高，並不會感到壓迫。酒店距離弘大鬧區有一段小距離，不會過於嘈雜。附近的食肆營業到深夜，夜歸也不怕沒有宵夜，亦可以拜託前台職員代訂外賣。

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Hotel The-Ore 地址：首爾麻浦區東橋路162-7 交通：首爾地鐵弘大入口站1號出口，步行約5分鐘

【5】明洞Doma酒店 —— 附近有炸雞、ISAAC、雪冰

酒店鄰近首爾地鐵忠武路站，步行到明洞商圈亦只需10分鐘內，而且附近有人氣炸雞店BHC、emart24便利店和知名刨冰店雪冰，地理位置非常好。酒店對面就有機場巴士，乘搭6001或6015號都可以來回機場，十分方便。

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