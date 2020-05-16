韓國旅遊｜李敏鎬睡過兼《夫妻的世界》取景地　必遊首爾網紅酒店

最近特別有話題又頻頻上熱搜的韓劇，莫過於《The King：永遠的君主》和《夫妻的世界》兩部了。

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前者是國民老公李敏鎬的新劇，一段平行世界穿越的愛情，外加宮廷復古造型，令無數粉絲的小心臟悸動不已。後者是改編自熱門英劇《福斯特醫生》（Doctor Foster）的翻拍，異常激烈錯綜的出軌大戲，加上演技派實力女演員金喜愛的出演，備受矚目，收視率更是衝上25.9%，成為JTBC歷代電視劇第一名。

按圖看《夫妻的世界》、《The King：永遠的君主》精彩劇照：

+ 7 + 6 + 5

兩部熱劇都與L'Escape Hotel有關！

這家位於首爾的法式宮廷風酒店，復古、精緻、優雅，不僅吸引了李敏鎬前來拍攝，讓熱播韓劇來此取景，更是一眾明星和時尚刊物的寵兒。

應景宮廷風 畫報拍攝地

L'Escape Hotel，是男神睡過的酒店！李敏鎬在此拍攝宣傳的畫報，走的就是現代時尚與復古宮廷風相結合的路線。L'Escape Hotel的裝潢設計充滿戲劇感，處處是景，李敏鎬在客房、餐廳以及公共區域均有拍攝，張張帥到令人窒息。

看完Oppa的演繹，真是太想去打卡啦！

年度出軌大戲的名場面現場

韓國收視率高歌猛進的《夫妻的世界》，在中國同樣火爆，幾乎是茶餘飯後最佳談資，被笑稱為「成年人的爽劇」，在原版英劇《福斯特醫生》基礎上，經過絲絲入扣的本土化演繹，人物刻畫更細膩、邏輯更亞洲化。

劇情梗概大致是，原本事業家庭雙豐收的女主，突遇四面楚歌：開影視公司的老公出軌25歲白富美長達兩年，還讓對方懷孕了，偷偷花光了女主做醫院副院長賺來的積蓄並抵押了房產……同時女主身邊鄰居、同事、閨蜜還都瞞着她。

經過一系列手撕渣男鬥小三，總算保住了財產和兒子撫養權，成功離婚。沒想到一年後渣男帶着新妻女高調回歸，小三是當地財閥之女，渣男繼而開展各種炫富秀恩愛威脅，試圖趕走女主。

女主奮力迎戰，同時也遇到了追求她的男同事，兩人相約在高級餐廳約會。卻不巧偶遇渣男及小三，隨即出現了狹路相逢的修羅場。

這個拍攝地正是L'Escape Hotel西餐廳L'Amant Secret。用餐完畢，女主和男同事在走廊等電梯，從環境細節不難發現，也是L'Escape Hotel的典雅復古設計。

法風精品酒店 別有洞天

位於首爾核心繁華街區的L'Escape Hotel，距離最受歡迎的購物區之一明洞、南大門步行僅10分鐘，耳熟能詳的新世界百貨、樂天百貨等亦近在咫尺，真是特別好的位置！

酒店最令人嘖嘖稱讚的，就數法式宮廷風格的裝潢設計了！

由法國着名設計師雅克·加西亞（Jacques Garcia）負責室內設計，他被譽為「精品酒店設計之父」，曾為巴黎的海岸酒店（Costes）和紐約的諾瑪德酒店（Nomad）等著名精品酒店進行設計。

位於首爾核心繁華街區的L'Escape Hotel，距離最受歡迎的購物區之一明洞、南大門步行僅10分鐘（Ig@lucky.0.2）

踏入L'Escape Hotel那一刻起，彷彿瞬間穿越到了十九世紀的法國皇室貴族官邸，優雅、時尚、古典的氛圍中帶著天馬行空。

在現代都市首爾營造出一種巴黎式Getaway，充滿復古格調與浪漫情懷。酒店總共擁有204間客房，其中80多間是套房。

房間內無論是厚重繁複的絲絨窗簾、精緻的織物牆紙、宮廷風床榻、華麗的門把手和流蘇燈罩，還是細枝末節的軟裝設計，都充盈紛繁優雅的法蘭西風情。

紅色、綠色和少量精緻的黃色，是三種主色調。儘管設計走復古風，但房內設施卻非常現代化，例如配有觸摸或語音激活的設備，還可控制燈光等等。可謂在保障居停便捷舒適的基礎上，編製出一場法國夢！

處處都是「影棚佈景」般的角落，隨手一拍即大片，這也是L'Escape Hotel備受追捧的秘訣所在。

+ 3 + 2

此外，酒店還擁有兩個知名餐廳，一個是西餐廳L'Amant Secret，另一個是創意粵菜Palais de Chine。

L'Amant Secret，在法語中意為「愛的秘密」，與赫赫有名的紐約米芝蓮二星餐廳The Modern聯合開設。臻選頂級食材，菜品設計追求現代法餐風格，造型乾淨利落卻猶如畫卷般出色。

餐廳裝潢風格亦是亮點，以紅色為主調，流蘇燈罩、紅沙發和黑皮椅以及牆上的藝術畫作，依舊延續法式復古風，並融入現代摩登。

粵菜館Palais de Chine則是與香港很受歡迎的創意中餐之一的Mott32合作，中西合璧，用西餐的邏輯和擺盤承載摩登中餐。北京烤鴨、港式點心、上海小籠包等海外人士偏愛的中餐菜式當然不能少。 整間餐廳裝潢風格走的是1930年「黃金時代」的老上海風格，復古典雅。

+ 4 + 3 + 2

酒店內的圖書館與酒吧，同樣是打卡拍照的好去處！既有學院派氣息，又兼具貴族奢華風。

除了李敏鎬，曾主演《原來是美男》、《愛漫弦》等熱劇的演員及歌手鄭容和，曾因與宋慧喬主演《男朋友》而迅速躥紅的演員朴寶劍等都曾在此拍攝。

此外，L'Escape Hotel也是時尚界的寵兒，VOGUE、ELLE等時尚大刊也專程前來拍攝。

探索完酒店設計，最後奉上一段最帥君主李敏鎬在這裡的拍攝花絮。