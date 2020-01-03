東京酒店2020｜農曆新年避年5間住宿推介　鄰近JR站最平港幣$353

今年農曆新年連放四日假，最適合旅行避年。《香港01》旅遊頻道記者精選了5間高CP值的東京酒店，位在新宿、澀谷、淺草等地區，鄰近JR站，全部人均只需$650內一晚！最平一間只須$353一位，更可在房間觀賞晴空塔夜景！計劃到東京旅行避年不妨參考一下！ （文中提及的價格以發稿日期為準，並以訂房網站Agoda 2020年1月25日至28日為準）

【1】四星級大房@格拉斯麗新宿酒店

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku) 是一間4星酒店，位於新宿歌舞伎町的中心，周邊食肆林立，有藥妝店、百貨公司，是相當熱鬧繁華的地段，故交通特別便利，從酒店步行約5分鐘便可到達「新宿站」，搭乘JR、都營地鐵、東京METRO等主要線路，方便前往成田/羽田機場、東京市內23區、近郊景點。

👇👇即睇酒店吸引賣點+週邊設施和交通👇👇

+ 4 + 3 + 2

東京的酒店向來空間有限，但哥斯拉酒店的標準雙床房(Standard Twin)有258平方呎，空間寛敞，而且酒店本身的設計和配套不錯，CP值不錯！

👇👇按圖查看酒設施和新年房價 😍😍😍👇👇

+ 6 + 5 + 4

地址: 東京都新宿區歌舞伎町1-19-1 交通: JR新宿站，東口步行約5分鐘; 西武新宿站，步行約3分鐘 電話：+81-3-6833-2489

【2】榻榻米房溫泉旅館@Onsen Ryosan Yuen Shinjuku

新宿溫泉旅館（Onsen Ryosan Yuen Shinjuku）在2019年5月8日正式開業，旅館藏身在新宿區，裝潢雅致，以日式榻榻米卧室為主，而且附有室內及露天風呂，旅客在東京shopping完之後，可到頂層18樓的露天風呂浸溫泉，費用全免，而且源泉來自於箱根，具有鎮痛和美顏功效，住客可以以一邊看美景，一邊歎溫泉充充電。

👇👇按圖看Onsen Ryosan Yuen相片及設備介紹👇👇

+ 31 + 30 + 29

共有193間房，全部均是榻榻米卧室，再配高身軟床，讓我們這些外國旅客都體驗到日本傳統家居感覺。房型有7種之多，適合2至4人租住，房內有免費身體清潔用品，更有特別的日式小食，而前台亦可以租借手機充電器、轉插器，連捲髮棒也有，服務貼心值得一讚。

👇👇按圖看溫泉大浴場相片及9大使用守則👇👇

+ 19 + 18 + 17

👇👇即睇新年房價及酒店交通👇👇

新宿溫泉旅館 Onsen Ryosan Yuen Shinjuku 地址：160-0022 東京都新宿區新宿5丁目3-18 $1,091晚/起，人均$545.5。

【3】Shopping方便＠上野Sardonyx酒店

（圖片來源：teresablog）

酒店地理位置優越，旁邊上野阿美橫町，可以盡情的輕鬆購物逛街。曾入住過的旅客都大讚交通極佳，住客可以搭Skyliner直達機場，也能搭東京地鐵、JR線前往東京景點、購物商場，地理位置方便。

👇👇即睇新年房價及房型👇👇

Hotel Sardonyx Ueno‎ 上野寶石飯店 地址：日本東京都台東区上野6-6-7 電話：+81-3-3553-7200 新年房價：$1,042晚/起，人均HK$521

【4】晴空塔靚景@ONE Tokyo

位於晴空塔附近的ONE@Tokyo由日本知名建築師隈研吾設計，門口一條條的木頭不規則地交錯著，充滿設計感。

每個房間會提供一部Handy手機，可以免費無限上網和通話，甚至可以免費打電話回香港。有網民提醒，面對街道的房間可以看到晴空塔，如果想在房間欣賞夜景，訂房時記得加上備註。

新年入住，最平人均$353.5一晚

👇👇即睇超荀房價及房型👇👇

【5】交通方便@東京濱松町超級酒店

東京濱松町超級酒店在2019年2月開幕，當中最大賣點一定是優越的地理位置，酒店與JR「濱松町車站」以及地下鐵線「大門站」都很接近，交通非常方便！此外由酒店走到著名景點東京鐵塔也只需要15分鐘，而且在房間裡也可以眺望東京鐵塔，尤其是晚上開啟燈飾的美麗風光。

👇👇即睇新年房價及房型👇👇