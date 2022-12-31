東京周邊「超級錢湯」4選　服務不只大浴場超高CP值最平不用40元

好想體驗日本溫泉、泡湯文化！在這裡推薦日本流行的「超級錢湯」！平價萬能高CP值，想得到的、想不到的服務通通在裡面！



日本「超級錢湯」不只洗澡，叫得超級當然唔簡單，點圖了解一下👇👇👇

+ 28

超級錢湯的常見服務

1. 大浴場——洗澡

洗澡是最基本的功能，通常會提供齊全的盥洗用品、吹風機，貼心一點的還會準備好基礎保養品。

日本的泡澡文化是必須全裸、毛巾不能下水，所有人裸身相見。如果不習慣在陌生人面前坦誠相見，可以選擇「家庭包場（家族貸切）」、「個室」，這樣小房間裡只會有自己家人囉，個室會追加料金。

2. 毛巾、浴衣

大部分的錢湯主打「空手來就可以」，裡面會提供毛巾，洗完澡穿的衣服「浴衣」或是其他寬鬆的衣物。這裡的浴衣是寬鬆舒適型，不是拍照打卡用的那種硬質浴衣。要體驗道地日本文化，可以選擇穿浴衣喔！毛巾要不要另外加錢要看店家。

3. 溫泉

超級錢湯裡面的溫泉也講究泉質、療效。鄰近溫泉勝地的話也會引進當地溫泉水。碳酸泉是近年來很受歡迎的溫泉，不只健康還有美容效果。露天溫泉也能輕鬆體驗喔！

4. 岩盤浴

岩盤浴通常是加錢的選項，躺在特殊的石板上，藉由石板發出來的遠紅外線和40度左右的室溫，躺著就會發汗。溫度比桑拿蒸房低，不分男女老少都能輕易入浴。

約躺了20分鐘，全身爆汗，整個人輕鬆許多。讓你躺著睡覺不用運動就能流汗促進血液循環。

5. 按摩SPA

附設按摩店家，泡澡前可以先跟店家預約，泡完澡立刻來鬆筋骨，徹底紓壓。

6. 娛樂——桌球和牛奶

動畫裡面常常出現泡完溫泉喝牛奶、打桌球的青春畫面，超級錢湯也有，而且還進化了！現在超級錢湯裡面有自動販賣機，不只牛奶，你想喝什麼飲料都有！

娛樂方面，不只桌球，連夾娃娃機、小鋼珠等遊樂場會出現的機台都有！大人小孩都能玩得盡興。

7. 漫畫看到飽

也有附設看漫畫的地方，畢竟不是專門漫畫店，作品都比較懷舊一些，可以回味一下童年。

8. 接駁巴士

囊括多種服務的超級錢湯勢必要有很大的空間，這就限制了規模大的超級錢湯很難在市中心紮根。不過有規模的超級錢湯都有免費接駁巴士，出車站後搭乘接駁巴士，直接到超級錢湯。

超級錢湯規定

1. 浴場內禁止拍照：可攝影區域會佈置得超級漂亮有特色，讓人拍到滿意。

2. 使用感應手環：在館內消費的時候會把帳記在你的手環裡，離開前直接以感應手環的帳單來結帳。

關東必去人氣超級錢湯

1. Spadiium Japan｜スパジアム ジャポン

關東最大規模的超級錢湯，使用「東久留米湧泉」，東京都內唯一入選「平成的名水百選」的超級錢湯。最大的特色是頂樓的岩盤浴區域，以露營小木屋為概念做設計，配備3萬冊漫畫、1萬冊雜誌與專屬咖啡，可以體驗在森林裡享受岩盤浴的氛圍。

擁有15種溫泉和桑拿、5種岩盤浴。美容效果高的「碳酸泉」也一應俱全，放鬆兼美肌，一舉兩得。能讓你抽離繁忙的日常，在寬敞的空間裡悠哉地徹底放鬆一整天，充飽滿滿的能量。

Spadium Japanスパジアム ジャポン

■營業時間：

週一~周四：9：00~翌日1：00

週五、國定假日前日：9：00~翌日2：00

週六：8：00~翌日2：00

週日、國定假日：8：00~翌日1：00

年中無休

■價格：850日圓起

■交通：

【大眾交通工具】

在西武池袋線「東久留米駅」東口巴士站搭乘西武巴士，大約7分到「東久留米団地」站下車。

【接駁公車】

到下面的車站搭接駁公車

西武新宿線「田無」駅

西武池袋線「東久留米」駅

東武東上線「志木」駅

東武東上線「朝霞台」駅／JR武藏野線「北朝霞」駅

■地址：〒203-0001 東京都東久留米市上の原２丁目７−7



2. 橫濱Spa Hills 龍泉寺之湯｜横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯

竜泉寺の湯是連鎖超級錢湯品牌，在溫泉網站ニフティ溫泉的關東區人氣排行榜裡，橫濱店「横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯」獲得第一名，埼玉店的「竜泉寺の湯 草加谷塚店」獲得第三名，可見得此品牌的超級錢湯的高人氣。

竜泉寺の湯是日本第一個引進炭酸人工泉的店家，引爆日本錢湯界的炭酸泉熱潮，品牌內的炭酸泉全是1200ppm高濃度炭酸泉（一般炭酸泉每1L，250ppm；高濃度炭酸泉每1L，1000ppm）。特別推薦肩頸僵硬、腰痛的人可以來放鬆一下。

價格便宜，高CP值也是人氣因素之一！適合想輕鬆體驗錢湯文化的初心者。

横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯

■營業時間：朝6：00〜深夜1：00（最終進場/深夜0：30）

■價格：650日圓起

■交通：

【大眾交通工具】

方法①在相鉄線「西谷駅北口」搭乘神奈中バス・市バス62系統，在「千丸台団地」下車徒歩4分

方法②在JR横浜線「鴨居駅南口」搭乘神奈中バス・市バス119系統（新井町循環 鴨居駅行），在「千丸台団地」下車徒歩4分

【接駁公車】

在JR横浜線「中山駅」相鉄本線「鶴ヶ峰駅」搭車

■地址：〒241-0005 神奈川県横浜市旭区白根８丁目８



3. 橫濱港未來 萬葉俱樂部｜横浜みなとみらい 万葉倶楽部

萬葉俱樂部是橫濱港未來地區最有名的超級錢湯。使用「湯河原溫泉」、「熱海溫泉」的泉水，讓你在都市裡即可享受到知名溫泉。內部風格是濃濃的「和風」，露天溫泉讓你宛如在傳統日式庭園內裡泡湯，氤氳水氣裡賞月十分雅致，由內而外暖入心底。

頂樓的足湯庭園可以近距離欣賞經典地標摩天輪。入夜後點燈，泉水成了散發藍光的銀河，是橫濱經典的打卡勝地。

女湯限定的美肌溫泉「奈米雲霧ナノクラ（Narokura）」，小編泡完之後的一個禮拜內感受到肌膚變細緻滑順了，對美容效果有追求的女性可以試看看。

能泡湯放鬆、兼顧美肌，頂樓還能欣賞夜景。交通便利，位於橫濱港未來區，鄰近鋼彈工廠、紅磚倉庫、中華街等人氣觀光景點，一起加入旅行計畫，讓橫濱之旅更加充實吧！

横浜みなとみらい 万葉倶楽部

■營業時間：24小時，全年無休

■價格：2750日圓起

■交通：

【大眾交通工具】

搭乘港未來線/みなとみらい線在「みなとみらい駅」下車，經由Queen's area/クイーンズスクエア横浜，徒歩5分。

【接駁公車】

在橫濱西口的りそな銀行橫濱西口店前面搭車。

■地址：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1



4. 兩國湯屋江戶遊｜両国湯屋 江戸遊

位於東京都內的「両国駅」車站附近，交通便利。獨特的漢方藥湯「藥仁湯」讓它在競爭激烈的超級錢湯戰場裡脫穎而出。 推薦給關節痛、神經痛、肩頸僵硬或是腰痛的朋友來放鬆一下喔！月見之湯可以讓你躺著泡溫泉順便賞月，非常愜意。

附近是江戶東京博物館，離晴空塔、秋葉原、淺草也不遠，逛街完再來悠哉泡湯就是愜意的一天啦。

両国湯屋 江戸遊

■營業時間：10:00~翌日8:30，全年無休

■價格：2970日圓起

■交通：

【大眾交通工具】

地下鐵•大江戶線「両国駅」的A3・A4出口，徒歩1分

JR総武線「両国駅」東口徒歩5分

沒有接駁公車

■地址：〒130-0014 東京都墨田区亀沢１丁目５−８



日本超級錢湯讓旅遊更加療癒

用平實的價格享受溫泉，舒緩疲累的身體，放鬆又兼顧美容，體驗香港沒有的日本泡湯文化。

特別在寒冷的冬天裡，更需要溫泉來暖和身心，在日本旅遊，玩累的時候進去超級錢湯裡，讓旅程更加療癒吧！

延伸閱讀：日本人投票溫泉Top100最新排名 這溫泉連續10多年奪冠一定要試👇👇👇

+ 20

+ 13

+ 15

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】