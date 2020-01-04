2020大阪新酒店｜4間大阪新住宿推介　近JR車站　最平港幣153晚

2020年大阪陸續有新酒店開業，是次為大家精選4間大阪平價靚酒店，全部交通便利、鄰近地鐵站或JR站，位於難波站、梅田站、心齋橋、道頓堀一帶，方便購物及觀光，部分更有大浴場以及露天風呂，有兩間更有早烏優惠提供，最平雙人房只須$306/晚，人均$153便可入住！計劃到日本賞櫻花，就要即刻bookmark！ （文中提及的房價以發稿日期為準）

【1】WBF新大阪天空塔酒店 Hotel WBF Shin-Osaka Sky Tower

預計開業日期：2020年1月18日

相信經常到日本旅遊的朋友對Hotel WBF絕不陌生，最新大阪分店WBF新大阪天空塔酒店 Hotel WBF Shin-Osaka Sky Tower，將於2020年1月18日開幕，酒店交通方便，離大阪地下鐵御堂筋線「新大阪站」7號出口步行1分鐘；JR「新大阪站」步行5分鐘，去各大景點都非常便利。

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+ 5 + 4 + 3

酒店設有天台酒吧及展望餐廳，飽覽大阪景色，當中25樓及26樓更是女性限定樓層，備有納米離子蒸面機、首飾盒、面膜等，另外所有房間均提供名牌護膚品牌POLA的洗浴用品，而且房價超平！

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WBF新大阪天空塔酒店 Hotel WBF Shin-Osaka Sky Tower 地址：大阪市淀川区西中島7-4-20 交通方法：大阪地下鐵御堂筋線「新大阪站」7號出口步行1分鐘；JR「新大阪站」步行5分鐘 CHECK-IN 15:00｜CHECK-OUT 10:00

【2】煙花景致＠Astil Hotel Juso Precious

預計開業日期：2020年1月

新酒店將於一月份開幕，位在交通便利的阪急電鐵「十三站」，從關西機場抵達相當方便，乘地鐵到梅田亦只需2分鐘車程，十分方便。

酒店以型格裝潢為主調，設有男、分開的大浴場及露天風呂，在3、5、7、9樓有女生專用的化妝間，提供化妝燈、大型鏡，非常貼心！酒店的天台花園可欣賞大阪夜景外，淀川煙火表演大會舉行時可欣賞到煙花綻放。

+ 8 + 7 + 6

酒店更有新開張早鳥優惠，非常抵住！

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Astil Hotel Juso Precious 地址：大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目10番13号 交通方法：阪急電鐵「十三站」西口步行2分鐘 CHECK-IN 15:00｜CHECK-OUT 11:00

【3】公寓式酒店@難波大阪馨樂庭酒店

預計開業日期：2020年1月27日

酒店改建自一棟1928年建成，現時被列入「國家有形文化財」的建築，主打公寓式酒店服務，是一間四星酒店，裝潢充滿古典氣息。室內則運用大量木材及以暖色為設計，部分客房設有小型廚房及餐桌，

+ 9 + 8 + 7

現時酒店官網更有早鳥7折優惠，非常抵住！

酒店提供12種房型，更用上高級Sealy床褥，最大房型可入住5人，適合親子遊或一班朋友出遊。現時酒店官網更有早鳥7折優惠，非常抵住！

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難波大阪馨樂庭酒店 Citadines Namba Osaka 地址：大阪府大阪市浪速区日本橋3-5-25 交通方法：大阪地下鐵堺筋線・中央線「堺筋本町站」 11號出口步行約1分鐘；大阪地下鐵御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町站」11號出口步行4分鐘 CHECK-IN 14:00｜CHECK-OUT 11:00

【4】適合家庭旅遊＠大阪本町東急STAY酒店

預計開業日期：2月27日

大阪本町東急STAY酒店離「堺筋本町站」車站只需1分鐘路程，十分方便，步行至心齋橋亦只需15分鐘。酒店大部份房型設有洗衣機、微波爐，部分更設小型廚房，最小房型有16平方米、最大則有44平方米、可入住4人，非常適合家庭入住。

+ 3 + 2

酒店設有餐廳和健身中心，早餐提供自助式早餐，現時在官網更有早烏優惠，想知有幾平？按圖看房價吧！

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