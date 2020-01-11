【台北陽明山】鬧市中的隱世桃源！推薦5大賞景、打卡必到Cafe

春天陽往台北陽明山賞櫻可說是必去行程，但大家知道除了櫻花外，陽明山還有許多隱藏景點嗎？《ETtoday旅遊雲》為大家整理出5間陽明山必去的景觀cafe，除了隱身山林的超靚玻璃屋，還有一覽大台北夜景的峇厘島風餐廳，應有盡有，讓你到陽明山旅遊時不用再煩惱要去哪裡喝杯咖啡享受美景。

1. 19號咖啡館

位於菁山路131巷的「19號咖啡館」，建議使用導航尋找上去較方便。19號咖啡廳造景浪漫，環境氣氛都想當悠閒，許多新人會在這裡影婚紗相，店內的擺設小巧可愛，歐式風格搭配電話亭、打字機古玩物，彿若回到80年代，不同的元素搭在一起卻毫不衝突，黃白相間的建築物讓來客感受到滿滿的異國風情。

室外座位區有一條小溪，聽著潺潺水聲搭配香醇咖啡，將煩惱拋到九宵雲外。店內最低消費是一杯飲料即可，而且沒有時間限制，非常適合情侶、小家庭前往。

+ 6 + 5 + 4

電話：（02）2861－9088 地址：台北市士林區菁山路131巷19號 營業時間：週一至週日 11：00－20：00

2. 蒙馬特影像咖啡館

一走進「蒙馬特影像咖啡館」彷若誤闖了童話世界，小小的房子搭配七彩的擺設，讓人不禁燃起了赤子之心；Cafe分成了好幾區，每區各有特色，露天戶外區還能一覽山邊景色，十分愜意。當感到厭煩想逃離城市的暄鬧時，建議大家到蒙馬特冷靜一會兒，停下來感受蒙馬特咖啡館獨特的氛圍，讓自己充電一下。

+ 7 + 6 + 5

電話：（02）2862－4347 地址：台北市士林區菁山路131巷13號 營業時間：10：00－19：00（週三公休）

3. Brick Yard 33 1/3 美軍俱樂部

「BY33美軍俱樂部」曾是陽明山美軍宿舍群中的俱樂部，如今改建為餐廳，仍保存許多建物原先的結構及外觀。室內與室外的用餐環境都相當寛敞明亮，店內的裝潢讓整個空間好像停留在50年代，充滿歷史的味道。

另外，餐廳有與藝術家合作，所以餐館中的畫是擺飾也是展覽，讓民眾能邊吃邊欣賞。餐廳中有一個中央廣場，是可以戲水的，穿過廣場後有一個酒吧空間，非常適合三五好友坐着一起聊天。

+ 4 + 3 + 2

電話：（02）2861－8282 地址：台北市士林區凱旋路49號 營業時間：週一至週日11：00－20：00

4. THE TOP屋頂上 - 就是要渡假的小峇里島

情侶必去聖地，超美夜景配美酒有夠浪漫，以峇里島風格建造「THE TOP屋頂上」，Menu超多選擇，包含熱炒、燒烤皆有，最低消費低為台幣350元加1成服務費，但要注意不能提前訂位，得提早去現場排隊。餐廳會依餐點的種類，分配客人到不同區域的位置，如果有特定位置想去，得先好好的研究菜單。

+ 6 + 5 + 4

電話：（02）2862－2255 地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號 營業時間：週一至週日 17：00－03：00

5. 好樣秘境VVG Hideaway

隱身在陽明山中的小巷，連招牌都是退色的仿古招牌，毫不起眼，但一走進又是另一番體驗，全館白色搭配玻璃的裝潢，讓陽光自然的灑進屋內，整間cafe被周圍的大樹圍繞着，室外的造景也看出店家的用心，很難想像這是個離都市僅30分路程的地方。

+ 8 + 7 + 6

電話：（02）2862－6488 地址：台北市士林區菁山路136－1號 營業時間：11：00－21：00

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