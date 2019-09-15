【台灣旅遊】九份、愛河之心、陽明山…網民票選10大至靚浪漫夜景

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查的百大口碑「絕美夜景」排行榜幫你準備好浪漫指數爆表的「看夜景」清單。 究竟2019年5月17日至2019年8月14日這三個月期間，台灣網友在Facebook、各大新聞媒體、討論區的留言中，一致公認全台灣哪些夜景不僅此生必看，還能讓你跟曖昧對象感情瞬間加溫呢？馬上告訴你！

10. 台北101觀景台

台灣最具指標性的摩天大樓101，自落成後就吸引全球旅客打卡朝聖，因為其建築高聳入雲，叫人的心情隨快速攀升的電梯，一步步邁向天際！

接著，當你站在位於91層樓高的360度觀景台上時，無論白天還是黑夜，綿延群山環繞的袖珍市容，以及燈火絢爛的迷幻景緻，絕對令你嘆為觀止！剎那間，你和身旁的學妹，彷彿是乘坐飛毯鳥瞰城市的阿拉丁與茉莉，浪漫氛圍不言而喻。

（FB@台北101觀景台）

9. 新北中和烘爐地

聞名遐邇的新北市中和烘爐地，上頭有許多知名廟宇，其中又以「南山福德宮」的香火最為鼎盛，堪稱全台人氣最高的財神廟之一。

不過，這位神通廣大的土地公，除了帶給信徒好運外，似乎還兼職當月老，因為其主殿側門入口處有一座觀景平台，能遠眺大台北百萬夜景，將101大樓與文化大學的美盡收眼底，讓人忍不住駐足於此，沈浸在神明庇佑的寧靜當中，進而流連忘返

9. 新北中和烘爐地（IG@mollythh）

8. 台中望高寮夜景公園

位於台中南屯與大肚交界的望高寮公園，因為是台中觀賞夜景的至高點，所以當地政府為了讓民眾能好好享受眼前五光十色，宛如鑽石般璀璨的景象，特地搭建了佔地廣大的半圓形廣場、木棧道與觀景台，吸引一票人入夜後前往，以一覽台中、彰化地區無邊無際之美。

當然，如果你和另一半實在看膩了，也能考慮到一旁藍色公路牽手散心，感受不同的浪漫氣息！

台中望高寮夜景公園（IG@henry070877）

九份燈籠路、陽明山竹子湖、台北象山…按圖看台灣網友票選首7大浪漫靚絕夜景▼

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