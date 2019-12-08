與獅同眠！英國野生動物保護區酒店落地玻璃房　與動物0距離接觸

大家挑選住宿旅館的要求越來越嚴格，除了要食好住好瞓得好外，最好有創意賣點才能在一票奢華旅館脫穎而出，旅客們將住宿照PO出社交時平台也能更吸睛。在英國東南部肯特郡，有間座落在野生保護區內的豪華酒店，名叫Port Lympne Hotel and Reserve，他們推出令人意想不到的住宿噱頭，讓客人入住同時也能近距離觀察野生動物！

在英國東南部的肯特郡有間座落在野生保護區內的豪華飯店，名叫 Port Lympne Hotel and Reserve，他們推出令人意想不到的住宿噱頭，讓你住宿同時也能近距離觀察野生動物。（FB@portlympne）

通常動物園為了保護遊客安全，像獅子、老虎這些有攻擊性的猛獸，都會和遊客保持安全距離，幾乎沒有近距離觀察牠們的機會。不過這間酒店就完美地利用了動物保護區的條件，在酒店內的各個房間內，都裝上了超級大的落地玻璃，住宿的旅客無論是在浴室或是臥室時，都能以毫無距離感的觀賞園區內的野生動物。

遊客可以依照自己的喜好，選擇要入住獅子、老虎或是野狼的主題套房。與老虎們只有一窗之隔的浴池則是官方大推的賣點之一，不過當你正在浸浴放鬆時，外面卻有位「不速之客」正在不懷好意的看着你，讓你處在體會「虎視眈眈」的壓力之下，你還能安穩地浸浴嗎？忽然有種自己成為餐盤上佳餚的感覺。

旅客住宿所得收益將會用來支付維護園區的經費，相對住宿金額真是不便宜，其中以「獅子」園區的價格最高貴，一晚要價 1,750 英鎊，（約港幣18000元）稍微平價一些些的「老虎」園區也要 1,200 英鎊（約港幣12340元），這麼高貴的體驗你願意砸錢試試看看嗎？

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