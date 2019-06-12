【英國住宿】首間素酒店開幕！改建百年大屋　餐飲、家具全素體驗

這些年來逐漸多人認識素食，甚至不少人都加手素食行列，近期有間全純酒店Saorsa 1875於蘇格蘭開幕，當中有素食餐廳之餘，場內家具、妝品、沐浴用品全以素材料製成，而且酒店設計簡約時尚，近郊景點非常適合避世，未開幕都已經有不少客人下單入住酒店。 兩位老闆，Jack McLaren-Steart和Sandra McLaren-Stewart想透過此酒店給予人一種全素體驗，「素，不只是一種道德選擇，而是一種令人興奮的生活模式。」

英國首間素酒店開幕！改建自1875年百年大屋

英國首間全素酒店位於蘇格蘭的皮特洛赫里（Pitlochry），改建自一間1875年的大屋，亦因為此年份，酒店名命為「Saorsa 1875」。這裡有11間房，設計簡約而舒服，裡面的所有設施會以環保素材（eco-conscious vegans）製成，兩位老闆，Jack McLaren-Steart和Sandra McLaren-Stewart於Lonely Plant訪問當中指出，「這酒店是全素主義的延伸，不論是家具、妝品、沐浴用品所為素，當然飲食部分都是素食。」此外，老闆二人都有與動物團體合作眾籌有關愛護動物資金。

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改建自1875年的大屋，保留其Baronial的設計風格。(圖片來源：Saorsa 1875)

兩位老闆，Jack （圖左）和Sandra （圖右）指出，想透過開素酒店令人有新的素體驗，酒店於6月15日正式開幕。(圖片來源：Saorsa 1875)

茹素不是禁食！非素食者新素食體驗

於英國當地預計有350萬人進行素食生活方式，今次酒店開幕正是好時機令更多素食主義的朋友前往。Sandra就認為，「酒店是個空間給予素食者和非素食者聚在一起共存的地方，這裡不是一個用來禁食的地方，而是可以受用意想不到好味的素餐飲，不會影響到動物的美食。」正好給予非素食者較易的方式去面對素食文化。

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色彩繽紛的素食多士，有牛油果、香蕉、番茄仔等。(圖片來源：Saorsa 1875)

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近郊環境去郊遊野餐

酒店位於皮特洛赫里的阿伯費迪（Perthshire），這裡最多山木景，又有河水陪伴，去行山郊遊就最適合不過。當中，Highland Perthshire景色怡人，山不算好過可以輕鬆行，附近有小動物陪你，正好機會親親大自然。

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秋季去睇黃色樹林，超美的！(圖片來源：Saorsa 1875)

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