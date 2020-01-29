【箱根】交通行程美食全攻略！栗子甜品、藝術之森文青吃貨齊滿足

這回和日籍好友一起來一趟兩天一夜溫泉箱根之旅，跟大家分享一些來箱根必訪的景點、美食、手工藝伴手禮。

這回和日籍好友一起來一趟兩天一夜溫泉箱根之旅（窩日本授權使用）

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《箱根交通》

周遊券、小田急浪漫特快、箱根公車

首先最重要的就是交通囉 ，下面這張地圖讓大家了解一下相對地理位置~

箱根地圖（窩日本授權使用）

如果你想一口氣搭船、搭纜車玩遍箱根的話，推薦大家買小田急線電鐵的箱根周遊券！:-D

周遊券範圍包含搭乘小田急線往返新宿和箱根，另外纜車、海賊船、巴士(指定區間)也能自由搭乘，如果全部都玩到真的非常超值哦！兩日券，只要5700日圓。

我是直接到小田急的旅遊服務中心購買(8:00-19:00全年無休)，櫃台人員很親切，英文溝通也沒問題(網路上是寫說也有中文服務員)，在新宿站的標示也非常清楚，不會說日文也不用擔心！

小田急浪漫特快月台標示清楚，外國人也能輕易找到月台（窩日本授權使用）

由於Time Is Money. 我們選擇搭乘小田急浪漫特快，如果時間已經確定，可以在買周遊券時一起加購特快車票，從新宿出發只需要加1110日圓，只要1小時14分鐘就到箱根湯本啦！

不僅月台標示清楚，外國人也能輕易找到月台，小田急浪漫特快真的非常舒適！不僅乾淨、座椅舒適、視野好、化妝室也不會太狹小。如果是帶爸爸、媽媽、阿公、阿嬤、小朋友，不用考慮了，直接訂票吧！

周遊券的另一個好處就是，箱根區域的大部分的公車也都可以搭乘，不用每次都找零錢，真的是懶人和美人都愛的玩法。 公車的單價也蠻高的，蠻快就回本了。順道一提，箱根地區的美術館也幾乎都有跟小田急合作，買票時出示周遊券可以折價喔！

巴士就是箱根的交通小精靈（窩日本授權使用）

照片中的巴士就是箱根交通小精靈！ 要到哪裡都很方便，時刻表也都可以在網路上查詢，箱根的觀光規劃真的做得非常完善，可以直接用中文輸入查詢也沒問題喔！遊箱根必備交通好幫手

除了周遊券之外，如果只是單純想到箱根走走、泡個溫泉的話，可以搭乘小田急線從新宿出發。小田急現有各種車種任你挑選，時間、票價也都在合理範圍，這邊附上官方網站供大家查詢時刻票及路線圖喔！

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《箱根湯本》

到了箱根湯本馬上映入眼簾的就是美美的風景，選在秋季可以賞紅葉、冬天能賞雪、春夏也非常適合各種戶外活動。

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著名的溫泉街就是來箱根必訪的景點之一，無論是現場品嚐或是帶回家當伴手哩，溫泉街都能一次滿足你所有需求喔！

栗子系列的甜點讓我毫無抵抗力，送禮或自用都很有看頭。至於獲得Sharon五顆星評價的湯もち本舗ちもと的人氣招牌湯もち(Yumochi)，是我從來沒吃過的口感，竟然有もち可以做到入口即化，真的是太神奇了！

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右邊的烤糰子則是魅力組的選手，在大老遠的地方就已經被炭烤味和醬油香吸引，內心已經在吶喊「老闆來一份」了！在冷天吃熱呼呼的烤糰子真的特別幸福呢！

接下來來到專賣梅子和醃漬物的藤屋琳瑯滿目的梅子有各式各樣的醃製方式，滿足大家的口味。另外也有賣醃製品，大家可以先試吃看看，應該很快就會被日式醃製物吸引，和我們一樣馬上就入手。

另一個到箱根湯本必吃的就是小田原籠清箱根湯本みつき店。有各種口味，我選擇螃蟹的 真的好好吃喔～～～～～～讚不絕口！下次去要每個都點一個來吃。

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